Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото

Тренировки по параканоэ для лиц с ОВЗ начались этим летом на озере Нури в Батуми. К удивлению представителей Федерации параканоэ Аджарии, желающих заняться этим видом спорта оказалось немало

Попробовать себя в гребле на параканоэ хотят и мужчины, и женщины. Некоторые участники тренировок даже думают о том, чтобы заняться этим видом спорта всерьез.

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Прежде чем приступить к практике, участникам занятий проводят теоретическую тренировку на суше. Занимается этим проектом Федерация параканоэ Аджарии. Специально для практических тренировок Федерация приобрела каноэ, аналога которого в Грузии нет. Оно адаптировано для лиц с ОВЗ.

Сейчас у Федерации в планах приобрести дополнительные плавательные средства, так как желающих попробовать себя в этом виде спорта становится все больше.