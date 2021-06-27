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Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото

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Темы:
Видео-новости из Грузии (650)
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  • С начала лета на озере Нури в центре Батуми начались необычные занятия
  • Необычные они потому, что в них принимают участие лица с ОВЗ
  • Да, человек не может самостоятельно ходить, но зато он может сам управлять таким плавательным средством
  • Прежде чем приступить к практическим занятиям, для лиц с ОВЗ проводятся тренировки на суше
  • Потом участники тренировки под присмотром инструктора отправляются в плавание по озеру
  • Проект тренировок для лиц с ОВЗ осуществляет Федерация параканоэ Аджарии
  • В Федерации говорят, что желающих принять участие в занятиях немало
  • Уже стоит вопрос о приобретении дополнительных плавсредств
  • Пока что такое каноэ, специально адаптированное для лиц с ОВЗ, всего одно
  • Некоторые из участников тренировки уже думают над тем, чтобы заняться греблей профессионально
© Sputnik / Seyran Baroyan
С начала лета на озере Нури в центре Батуми начались необычные занятия
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1b/252142584.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210627/252142887/Izo-vsekh-sil-litsa-s-OVZ-reshili-nauchitsya-greble-v-Batumi---foto.html

Тренировки по параканоэ для лиц с ОВЗ начались этим летом на озере Нури в Батуми. К удивлению представителей Федерации параканоэ Аджарии, желающих заняться этим видом спорта оказалось немало

Попробовать себя в гребле на параканоэ хотят и мужчины, и женщины. Некоторые участники тренировок даже думают о том, чтобы заняться этим видом спорта всерьез.

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Прежде чем приступить к практике, участникам занятий проводят теоретическую тренировку на суше. Занимается этим проектом Федерация параканоэ Аджарии. Специально для практических тренировок Федерация приобрела каноэ, аналога которого в Грузии нет. Оно адаптировано для лиц с ОВЗ.

Сейчас у Федерации в планах приобрести дополнительные плавательные средства, так как желающих попробовать себя в этом виде спорта становится все больше.

Темы:
Видео-новости из Грузии (650)
Теги:
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Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
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