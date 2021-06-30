Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных

Порой радостные или чуточку грустные, самодовольные или несчастные. Иной раз нелепые, даже смешные, но всегда с надеждой ждущие небольшой порции внимания, нежности и любви. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия забавные фото животных

Приглядитесь повнимательней и обнаружите, что в этом смысле животные, собственно, не сильно отличаются от нас. У них, конечно, не такая богатая мимика, но если искренне их любить, совсем нетрудно догадаться, что они чувствуют, чем живут, чего хотят. Ведь в отличии от нас, эти наши собратья по биосфере совершенно не способны лукавить, предавать, совершать подлости. Они такие, как есть.

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Между прочим, в знакомых нам с детства сказках, где они поделены на хитрых, смелых, смекалистых, трусливых, люди неосознанно наделили их сугубо человеческими качествами. Возможно, таким образом эти сказочные медведи и волки, лисы и зайцы помогают нам глубже осознать собственные пороки и учат быть лучше, чище, благородней.

С животными мы не просто соседи по планете, мы с ними постоянно, ежеминутно делим этот огромный многообразный мир. Причем не только с теми, с кем сталкиваемся в городе буквально на каждом шагу и кого некоторые из нас воспринимают как полноправных членов семьи. Возможно, задерганные будничной суетой, вы и не заметили, что даже в больших мегаполисах по утрам на деревьях щебечут птицы, порхают бабочки в парках и садах. Если же нам, сбитым с толку тотальной урбанизацией, начинает казаться, будто мы, люди, в мире одни, то это плохой и очень опасный синдром.

А сколько младших наших собратьев населяет дикую природу! И ведь можно было так их ни разу живьем и не увидеть. К счастью, в Тбилиси существует зоопарк, где жители и гости столицы имеют счастливую возможность познакомиться со многими из них. При этом особых слов благодарности и признательности заслуживают их услугам сотрудники Тбилисского зоопарка. И не только потому, что это фанатично преданные науке и природе люди.

Несколько лет назад, когда после сильного ливня обманчивая речушка Вере глубокой ночью, с ревом выйдя из берегов, затопила вольеры, живность в панике разбежалась кто куда. Не дожидаясь утра и забыв о стихии, работники парка и подоспевшие активисты бросились им на помощь. Только благодаря их исключительной отваге потери ценнейшего живого фонда удалось свести к минимуму…

И когда сегодня счастливые малыши доверительно тянутся к клеткам и вольерам со спасенными животными, трудно решить, кто из них выглядит трогательней…

Животные – герои сегодняшней фотоленты Sputnik Грузия! Посмотрите, не правда ли, многие чем-то напоминают нас и наших знакомых? Давайте знакомиться.