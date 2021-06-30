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Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (245)
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  • Перед вами Чебурашка Долли. А это слова из ее воображаемого монолога: «Я собачка не породистая, но нисколько не переживаю, потому что все меня считают необыкновенно симпатичной. А в семье и вовсе любят больше всех. Не верите? – Спросите!..»
  • Самку пятнистого оленя называть симпатичной как-то неловко – она словно сошедшая с античных полотен утонченная красавица. А ушки навострила просто так – в зоопарке ей ничто не угрожает. Правда, в дикой природе, завидев опасность, она способна прыгнуть на 5-6 метров. Вот и угонись!
  • Альпака – животное, в общем-то, домашнее. В горах Южной Америки от нее настригают великолепную шерсть. Но для нас это не главное: обратите внимание, разве выражением морды она не похожа на одну из ваших соседок?
  • Черному грифу рога заменяет грозный клюв. Ну разве не истинный кавказский профиль? Гордый, мужественный. Как и подобает одной из самых крупных птиц. У отдельных особей размах крыльев может достигать 3 метров
  • У горных баранов ценится не столько красота, сколько мужество, но этот экземпляр и внешне хоть куда. Какие впечатляющие рога! Между прочим, во время единоборств самцы пользуются только ими. Подножки запрещены, как в греко-римской борьбе
  • Клюв пеликана служит ему, как рыболовецкий трал. Чем больше улов, тем лучше. Вот только жадность способна погубить кого угодно, в том числе и пеликана
  • Счесть красивой зебру, это, как говорится, дело вкуса. Скорее – оригинальной. А вы знали, что черные полосы у зебр, как отпечатки пальцев у людей? Рисунок никогда не повторяется
  • Павлин не боится, потому что у него высокая самооценка. Он считает себя неотразимым: кто ж посмеет посягнуть на такую красоту?! Были бы еще мозги не куриные…
  • Белого носорога жалеть глупо – с ним не справиться никому из собратьев. По размерам носороги уступают только слонам. Но ведь и великаны нуждаются в нежности
  • Красному попугаю ара в наших краях не очень уютно – оперение слишком яркое, не спрячешься, даже если захочешь. Зато у американских индейцев такие перья ценились на вес золота, а гнезда ара даже передавались по наследству
  • Что касается бегемота Беглара или Беги, то он личность известная на весь мир. Да, да, это не метафора! Фотографию, на которой Беглар после того памятного наводнения растерянно стоит посреди улицы, напечатали все ведущие мировые издания
  • Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
  • Павиан очень напоминает восточного деспота – и внешне, и суровым поведением. Ученые утверждают, что самцы, как султаны, с юности начинают собирать себе гарем. И жен своих бьют. Точнее, кусают, но суть-то та же
  • У верблюда морда грустная, потому что ему одиноко и жарко. Впрочем, считается, что шерсть, как ни странно, хорошо оберегает от жары. Верблюду, во всяком случае, видней!
  • Пташка эта тоже не из зоопарка. Залетела случайно, но, как видите, утверждает, что и у нее есть право голоса
  • А это собрат лемура – обычный дворовый котенок. Глазки такие же выразительные, только зеленые. Но к кошкам-то горожане привыкли. Многие их подкармливают
  • А последний снимок и комментировать незачем: важная птица! Не напоминает чем-то вашего шефа?
© Sputnik / Goga Vardzieli
Перед вами Чебурашка Долли. А это слова из ее воображаемого монолога: «Я собачка не породистая, но нисколько не переживаю, потому что все меня считают необыкновенно симпатичной. А в семье и вовсе любят больше всех. Не верите? – Спросите!..»
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252167680.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210630/252161389/Oni-takie-zabavnye-bratya-nashi-menshie.html

Порой радостные или чуточку грустные, самодовольные или несчастные. Иной раз нелепые, даже смешные, но всегда с надеждой ждущие небольшой порции внимания, нежности и любви. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия забавные фото животных 

Приглядитесь повнимательней и обнаружите, что в этом смысле животные, собственно, не сильно отличаются от нас. У них, конечно, не такая богатая мимика, но если искренне их любить, совсем нетрудно догадаться, что они чувствуют, чем живут, чего хотят. Ведь в отличии от нас, эти наши собратья по биосфере совершенно не способны лукавить, предавать, совершать подлости. Они такие, как есть.

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Между прочим, в знакомых нам с детства сказках, где они поделены на хитрых, смелых, смекалистых, трусливых, люди неосознанно наделили их сугубо человеческими качествами. Возможно, таким образом эти сказочные медведи и волки, лисы и зайцы помогают нам глубже осознать собственные пороки и учат быть лучше, чище, благородней.

В мире животных. Новый Тбилисский зоопарк. Ламы в вольере
© Sputnik / STRINGER
Тбилисский зоопарк в 2021 году получит более $1,4 млн долларов

С животными мы не просто соседи по планете, мы с ними постоянно, ежеминутно делим этот огромный многообразный мир. Причем не только с теми, с кем сталкиваемся в городе буквально на каждом шагу и кого некоторые из нас воспринимают как полноправных членов семьи. Возможно, задерганные будничной суетой, вы и не заметили, что даже в больших мегаполисах по утрам на деревьях щебечут птицы, порхают бабочки в парках и садах. Если же нам, сбитым с толку тотальной урбанизацией, начинает казаться, будто мы, люди, в мире одни, то это плохой и очень опасный синдром.

А сколько младших наших собратьев населяет дикую природу! И ведь можно было так их ни разу живьем и не увидеть. К счастью, в Тбилиси существует зоопарк, где жители и гости столицы имеют счастливую возможность познакомиться со многими из них. При этом особых слов благодарности и признательности заслуживают их услугам сотрудники Тбилисского зоопарка. И не только потому, что это фанатично преданные науке и природе люди.

Спасатели выводят людей. Наводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года, архивное фото
photo : courtesy of Tbilisi City Hall
Наводнение в Тбилиси - шесть лет после трагедии

Несколько лет назад, когда после сильного ливня обманчивая речушка Вере глубокой ночью, с ревом выйдя из берегов, затопила вольеры, живность в панике разбежалась кто куда. Не дожидаясь утра и забыв о стихии, работники парка и подоспевшие активисты бросились им на помощь. Только благодаря их исключительной отваге потери ценнейшего живого фонда удалось свести к минимуму…

И когда сегодня счастливые малыши доверительно тянутся к клеткам и вольерам со спасенными животными, трудно решить, кто из них выглядит трогательней…

Животные – герои сегодняшней фотоленты Sputnik Грузия! Посмотрите, не правда ли, многие чем-то напоминают нас и наших знакомых? Давайте знакомиться.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (245)
Теги:
домашние животные, в мире животных, животные, новости в фотографиях, фотография, фото

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