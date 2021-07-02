Новый памятник принцессе Диане – "королеве сердец" исполнилось бы 60 лет

Статую принцессы Дианы открыли в четверг в Кенсингтонских садах на западе Лондона ее сыновья, принцы Уильям и Гарри. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло мероприятие

Скромная церемония прошла в день 60-летия со дня рождения принцессы в потайном саду Sunken Garden ("Глубинный сад"), расположенном рядом с Кенсингтонским дворцом.

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В ней, помимо принцев, приняли участие члены семьи Дианы, скульптор Иан Ранк-Бродли, ландшафтный дизайнер Пип Моррисон и члены попечительского комитета памятника.

Принц Чарльз на открытии не присутствовал. Малочисленность была обусловлена действующими в Британии коронавирусными ограничениями.