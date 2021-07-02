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Новый памятник принцессе Диане – "королеве сердец" исполнилось бы 60 лет

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  • В четверг в Лондоне принцы Уильям и Гарри вместе открыли памятник их матери, принцессе Уэльской Диане
  • Церемония открытия памятника была приурочена к 60-летию Дианы
  • В церемонии, несмотря на семейные разногласия, приняли участие сыновья принцессы Уильям и Гарри
  • Статуя Дианы возвышается в ее любимом Затонувшем саду на территории Кенсингтонского дворца - бывшей резиденции принцессы людских сердец, где она жила с детьми после развода с наследником британского престола принцем Чарльзом
  • На мероприятии присутствовали две сестры принцессы Дианы, а также ее брат и члены комитета, который отвечал за создание памятника
  • Памятник был заказан Уильямом и Гарри еще в 2017 году. Автором монумента стал Ян Рэнк-Бродли
  • Скульптура изображает принцессу и двух детей - мальчика и девочку, стоящих по обе руки от нее
  • Диана активно занималась благотворительностью и, в том числе, помогала больным и нуждающимся детям по всему миру, посещала больницы
  • По многочисленным опросам лондонских СМИ, первая жена принца Чарльза, Диана Спенсер, входит в десятку величайших британцев всех времен
  • Напомним, что принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже
  • Водитель автомобиля, в котором леди Ди ехала вместе со своим возлюбленным Доди аль-Фаедом, при въезде в туннель под мостом Альма потерял управление, в результате чего машина на большой скорости врезалась в столб. Диане было всего 36 лет
  • В 2007 году Скотланд-Ярд представил окончательный доклад с итогами расследования гибели принцессы. Следствие установило, что водитель автомобиля, в котором она ехала, был пьян и двигался со значительным превышением скорости, а сама Диана не была пристегнута ремнем безопасности
© AP Photo / Dominic Lipinski
В четверг в Лондоне принцы Уильям и Гарри вместе открыли памятник их матери, принцессе Уэльской Диане
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210702/252191122/novy-pamyatnik-princesse-diane-koroleve-serdets-ispolnilos-by-60-let.html

Статую принцессы Дианы открыли в четверг в Кенсингтонских садах на западе Лондона ее сыновья, принцы Уильям и Гарри. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло мероприятие

Скромная церемония прошла в день 60-летия со дня рождения принцессы в потайном саду Sunken Garden ("Глубинный сад"), расположенном рядом с Кенсингтонским дворцом.

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В ней, помимо принцев, приняли участие члены семьи Дианы, скульптор Иан Ранк-Бродли, ландшафтный дизайнер Пип Моррисон и члены попечительского комитета памятника.

Принц Чарльз на открытии не присутствовал. Малочисленность была обусловлена действующими в Британии коронавирусными ограничениями.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Принцесса Диана, Лондон, Великобритания

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Принц Уильям и принц Гарри у памятника своей матери принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне, Великобритания
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