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Смертельная жара в Орегоне: жертв несколько десятков – фото

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  • Аномальная жара в западной Канаде и на северо-западе США бьет температурные рекорды
  • В американском штате Орегон сообщили о 63 летальных случаях, связанных с жарой
  • Судебно-медицинский эксперт округа назвал гипертермию предварительной причиной
  • Метеорологические службы три дня подряд фиксировали рекордные значения дневной и суточной температуры
  • Более того, по данным управления здравоохранения штата Орегон, больницы сообщили о сотнях посещений в последние дни из-за недомогания
  • Люди охлаждаются в общественном бассейне во время беспрецедентной жары в Портленде
  • В Британской Колумбии за пять дней было зарегистрировано не менее 400 внезапных смертей
  • Это почти в три раза превышает обычное число таких случаев
  • Орегон ослабил ограничения в связи с коронавирусом, открыв бассейны и зоны с кондиционированием воздуха
  • Помимо этого, закрылись некоторые центры вакцинации против COVID-19
  • Длинная очередь в один из бассейнов Портленда в жаркий день
  • Гражданам рекомендуется оберегать себя от обезвоживания, избегать физических нагрузок и почаще проверять самочувствие уязвимых людей
  • Люди охлаждаются в фонтане в Портленде в жаркий день
© AFP / Nathan Howard / Getty Images
Аномальная жара в западной Канаде и на северо-западе США бьет температурные рекорды
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Sputnik Грузия
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Не менее 63 человек погибли от жары в американском Орегоне. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки аномальной погоды, настигшей США

Округ Малтнома, который включает крупнейший город штата Портленд, уведомил, что только в границах округа умерло 45 человек в возрасте от 44 до 97 лет. Во всех случаях причиной смерти названа гипертермия или перегрев. Округ напомнил, что в 2017-2019 годах на весь штат пришлось лишь 12 смертей от перегрева.

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На протяжении трех дней в штате фиксируются рекорды температуры для этого времени года. В понедельник температура достигала 46,7 градуса по Цельсию. В Портленде температура днем превышает 30 градусов по Цельсию.

Теги:
новости в фотографиях, происшествия, фото, Погода, США

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