Смертельная жара в Орегоне: жертв несколько десятков – фото

Не менее 63 человек погибли от жары в американском Орегоне. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки аномальной погоды, настигшей США

Округ Малтнома, который включает крупнейший город штата Портленд, уведомил, что только в границах округа умерло 45 человек в возрасте от 44 до 97 лет. Во всех случаях причиной смерти названа гипертермия или перегрев. Округ напомнил, что в 2017-2019 годах на весь штат пришлось лишь 12 смертей от перегрева.

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На протяжении трех дней в штате фиксируются рекорды температуры для этого времени года. В понедельник температура достигала 46,7 градуса по Цельсию. В Портленде температура днем превышает 30 градусов по Цельсию.