Мощный оползень разрушил дома в японском городе Атами - фото ЧП

Разрушительный оползень сошёл в центральной части Японии. Сильно пострадал город Атами. Поток из воды, глины и камней сносил все на своем пути. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ЧП

Разрушены тысячи жилых домов. Неизвестна судьба как минимум 20 человек. Ведутся поисково-спасательные работы.

В районе бедствия уже несколько дней не прекращаются проливные дожди. Власти префектуры объявили эвакуацию для более чем 35 тысяч человек.