Мощный оползень разрушил дома в японском городе Атами - фото ЧП

Разрушены тысячи жилых домов. Неизвестна судьба как минимум 20 человек. Ведутся поисково-спасательные работы.
В районе бедствия уже несколько дней не прекращаются проливные дожди. Власти префектуры объявили эвакуацию для более чем 35 тысяч человек.
Разрушительный оползень сошёл в центральной части Японии. Сильно пострадал город Атами. Поток из воды, глины и камней сносил все на своем пути. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ЧП
Разрушены тысячи жилых домов. Неизвестна судьба как минимум 20 человек. Ведутся поисково-спасательные работы.
В районе бедствия уже несколько дней не прекращаются проливные дожди. Власти префектуры объявили эвакуацию для более чем 35 тысяч человек.
Не менее 63 человек погибли от жары в американском Орегоне. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки аномальной погоды, настигшей США
Статую принцессы Дианы открыли в четверг в Кенсингтонских садах на западе Лондона ее сыновья, принцы Уильям и Гарри. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло мероприятие
Космос всегда манит художников, а с современными возможностями фотографического искусства грех не сотворить шедевр на тему мироздания. Смотрите в фотоленте Sputnik шортлист фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year
Порой радостные или чуточку грустные, самодовольные или несчастные. Иной раз нелепые, даже смешные, но всегда с надеждой ждущие небольшой порции внимания, нежности и любви. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия забавные фото животных
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Самой распространенной причиной смерти в Грузии являются болезни системы кровообращения, они унесли жизни более 22,1 тысячи человек
Победителем континентального первенства в весовой категории до 63 кг стал Диего Чхиквадзе, который в финале выиграл у азербайджанского борца
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