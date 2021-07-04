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Мощный оползень разрушил дома в японском городе Атами - фото ЧП

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  • В японском городе Атами (префектура Сидзуока) сошел мощный оползень
  • Это произошло в субботу около 10 утра по местному времени
  • Не менее 20 человек пропали без вести
  • В районе бедствия ведутся поисково-спасательные работы
  • Местная администрация запросила у сил самообороны Японии помощь в поиске людей
  • В городском музее искусства развернули центр временного пребывания. Туда отправили уже не меньше 14 человек
  • На этой неделе в префектуре Сидзуока идут сильные ливни
  • За последние 48 часов в префектуре выпало не менее 300 миллиметров осадков
  • Местные власти объявили наивысший уровень опасности для почти 21 тысячи жилых домов и призвали 35,5 тысячи человек немедленно эвакуироваться
  • В резиденции главы правительства уже создали штаб по ликвидации последствий стихии
© AFP / Charly Triballeau
В японском городе Атами (префектура Сидзуока) сошел мощный оползень
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/04/252203928.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210704/252204538/moshny-opolzen-razrushyl-desyat-domov-v-yaponskom-gorode-atami-foto-chp.html

Разрушительный оползень сошёл в центральной части Японии. Сильно пострадал город Атами. Поток из воды, глины и камней сносил все на своем пути. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ЧП

Разрушены тысячи жилых домов. Неизвестна судьба как минимум 20 человек. Ведутся поисково-спасательные работы.

В районе бедствия уже несколько дней не прекращаются проливные дожди. Власти префектуры объявили эвакуацию для более чем 35 тысяч человек.

Теги:
новости в фотографиях, фото, ЧП, происшествия, Оползень

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