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Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов

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  • Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в городе Баку
  • До поступления в институт Владимир Меньшов работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова
  • В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова Человек на своем месте. Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино
  • Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом Розыгрыш о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. Школьники, снявшиеся в фильме, – Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Евдокия Германова, обрели статус кинозвезд, песни из фильма звучали на пластинках и по радио. По результатам проката 1977 года картину посмотрело рекордное количество зрителей, его создатели были удостоены Государственной премии РСФСР
  • В 1978 году начались съемки картины Москва слезам не верит по сценарию Валентина Черных. За первый год проката фильм посмотрело почти 90 миллионов зрителей, его купили более 100 стран. Мелодрама завоевала призы на многих международных кинофестивалях, создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму Оскар
  • В 1984 году Меньшов снял картину Любовь и голуби по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас картина получила главный приз Золотую ладью
  • Владимир Меньшов активно занимался преподавательской деятельностью. С 2009 года он вел мастерскую во ВГИКе, руководил режиссерской мастерской на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Входил в попечительский совет ВГИКа. Он также преподавал в Высшей школе Останкино
  • Меньшов занимался и общественной деятельностью. Был председателем Общественного совета при Федеральной службы исполнения наказаний. В июне 2021 года он был включен в общефедеральный список кандидатов партии Справедливая Россия – Патриоты – За правду на выборах депутатов Госдумы VIII созыва
  • Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и Государственной премии СССР (1981). Был награжден российскими орденами За заслуги перед Отечеством IV (1999), III (2010), и II (2017) степеней
  • В 1981 году он стал обладателем премии Оскар. Меньшов также является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации Призы за актерскую работу (1973), обладателем главного приза За вклад в комедию VI Российского фестиваля Улыбнись, Россия! (2005), премии Russia Movie Awards (2009)
© photo: Sputnik / RIA News
Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в городе Баку
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210705/252218933/moskva-slezam-ne-verit-ushel-iz-zhizni-vladimir-menishov.html

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik архивные снимки знаменитого режиссера

О том, что режиссер заразился коронавирусом, стало известно 26 июня. При этом уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Владимир Меньшов был признан заслуженным деятелем искусств РСФСР (1984) и народным артистом РСФСР (1989). Получил ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени за вклад в развитие российского киноискусства. Был членом попечительского совета ВГИКа.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Владимир Меньшов

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