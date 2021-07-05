Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik архивные снимки знаменитого режиссера

О том, что режиссер заразился коронавирусом, стало известно 26 июня. При этом уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Владимир Меньшов был признан заслуженным деятелем искусств РСФСР (1984) и народным артистом РСФСР (1989). Получил ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени за вклад в развитие российского киноискусства. Был членом попечительского совета ВГИКа.