Адская ночь в Тбилиси: проспект Руставели стал полем боя – фото

Во вторник вечером в грузинской столице у здания парламента прошла "молчаливая акция" в знак солидарности с пострадавшими в понедельник журналистами, а также организаторами акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они закидали журналистов и операторов телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.