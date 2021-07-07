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Адская ночь в Тбилиси: проспект Руставели стал полем боя – фото

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  • Накануне в центре Тбилиси прошли сразу две акции
  • Люди, сочувствующие ЛГБТ-сообществу, провели акцию молчания у здания парламента
  • Параллельно у храма Кашвети, который расположен неподалеку от парламента, была организована контракция сторонников традиционных ценностей
  • Противостоящие стороны разделяли полицейские кордоны
  • Правоохранительные кордоны выстроились в несколько рядов
  • Представители радикальных группировок периодически пытались прорваться к парламенту
  • Они бросали в направлении демонстрантов и полицейских яйца, камни, бутылки и петарды
  • Полиция моментально реагировала на агрессивно настроенных традиционалистов
  • После того, как обстановка накалилась до предела, полиция обратилась ко всем журналистам с требованием покинуть территорию спецоперации
  • А участников молчаливой акции перед парламентом полиция стала вывозить с территории на микроавтобусах
  • После выполненных указаний, на проспекте Руставели остались только представители полиции и участники контракции, которые отказались расходиться и оказывали сопротивление
  • Разъяренной толпе удалось сорвать флаг ЕС с флагштока и сжечь его. Полиция не смогла помешать этому
  • Политики и гражданские активисты организовали акцию молчания в поддержку пострадавших в ходе беспорядков, случившихся 5 июля
  • Грузинское ЛГБТ-сообщество собиралось провести в Тбилиси первый в истории страны гей-парад - Марш достоинства. Однако противники мероприятия устроили беспорядки, в частности, разгромили офис НКО Тбилиси прайд. В ходе беспорядков пострадали более 50 журналистов
  • В итоге на акции 6 июля полицейские задержали 100 человек за нарушение общественного порядка, неподчинение полиции и насилие
© Sputnik / Alex Shlamov
Накануне в центре Тбилиси прошли сразу две акции
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210707/252237823/Adskaya-noch-v-Tbilisi-prospekt-Rustaveli-stal-polem-boya---foto.html

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Во вторник вечером в грузинской столице у здания парламента прошла "молчаливая акция" в знак солидарности с пострадавшими в понедельник журналистами, а также организаторами акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они закидали журналистов и операторов телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.

Теги:
происшествия, новости в фотографиях, фото, Акции протеста, Тбилиси, Грузия

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