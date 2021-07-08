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Фото

Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (328)
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  • У Каннского фестиваля не самая простая судьба: из-за пандемии его отменяли и несколько раз переносили на другие даты
  • В прошлом году всем нам не хватало красных ковровых дорожек, особенно главной французской. Певица Соко блеснула наряде от Gucci
  • Американская супермодель Белла Хадид появилась на ковровой дорожке в белом винтажном платье с черной прозрачной вуалью, исполнявшей двойную функцию – как вырез и шлейф
  • Южноафриканская супермодель и бывший ангел Victoriaʼs Secret Кэндис Свейнпол появилась на открытии фестиваля в комбинезоне телесного цвета, с огромным декольте, расшитом стразами. Его дизайн перекликается с 70-ми годами, о чем говорят рукава с бахромой
  • Кинофестиваль на Лазурном Берегу всегда притягивал весь свет, и с началом пандемии это, к счастью, не изменилось. Гостья на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
  • Деятели киноиндустрии с нетерпением ждали этот момент, ведь конкурс наконец-то вернулся! Режиссер Педро Альмодовар позирует на церемонии открытия 74-го международного кинофестиваля в Каннах
  • Актриса Камелия Жордана на открытии 74-го Каннского кинофестиваля
  • Актриса и продюсер Джессика Честейн из США была одета в черное кружевное платье Christian Dior, дополнили образ украшения из коллекции Chopard Haute Joaillerie с рубинами и бриллиантами, включая золотое колье Fairmined и кольцо из белого золота
  • Звезды и гости церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля снимали маски для позирования на камеру. Актриса Эльза Зильберштейн в элегантном полупрозрачном платье с мелкий горошек благородного золотистого оттенка
  • По регламенту этого года, чтобы получить доступ к Дворцу фестивалей знаменитости должны были предъявить санитарный пропуск, в котором оговаривается, что они вакцинированы, что у них недавно был отрицательный тест на коронавирус, или сертификат, подтверждающий, что они недавно переболели ковидом. Елена Ленина позирует фотографам на церемонии открытия 74-го международного кинофестиваля в Каннах
  • Актрисы Ирис Бербен, Энди МакДауэлл и Хелен Миррен на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
  • Одна из самых интересных частей Каннского фестиваля – красная дорожка. Мужчины здесь тоже умеют приятно удивлять. Актер Николя Мори на открытии 74-го Каннского кинофестиваля
  • Бывшая первая леди Франции топ-модель Карла Бруни-Саркози, выбрала для мероприятия облегающее фигуру сине-серебристое платье, расшитое стразами, от Celine, подобрав к нему изящную сумочку-клатч
  • Двукратная обладательница кинопремии Оскар, американская актриса Джоди Фостер была одета в белое платье от Givenchy с приталенной юбкой и разрезами на плечах, расшитое серебряными украшениями и имеющее еще один стильный разрез на спине. На кинофестивале актрису, которая прилетела в Канны вместе с женой Александрой Хадсон, ждет награда. Она станет лауреатом премии За вклад в киноискусство
  • С 6 по 18 июля в Каннах пройдут показы картин, некоторые из которых могли появиться в прокате еще пару месяцев назад, но пандемия внесла свои коррективы. Всего в основной конкурс вошли 24 фильма
© REUTERS / Johanna Geron
У Каннского фестиваля не самая простая судьба: из-за пандемии его отменяли и несколько раз переносили на другие даты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210708/252247949/zvezdy-na-krasnoy-dorozhke-vo-frantsii-startoval-74-kannskiy-festival.html

С опозданием почти на два месяца начал работать очередной, 74-й по счету, Каннский фестиваль – первый почти полноценный кинофестиваль с начала пандемии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших образов красной дорожки

Во Франции открылся Каннский кинофестиваль после фактически двухлетней паузы. Участники и гости поднялись по ступеням лестницы Фестивального дворца к залу "Люмьер", чтобы присутствовать на церемонии подъема занавеса.

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Знаменитости, соскучившиеся по массовым мероприятиям и красным ковровым дорожкам, наконец смогли выгулять дизайнерские наряды, продефилировав под вспышками фотокамер. С разрешения хозяев форума участникам и гостям фестиваля было разрешено периодически снимать маски для фото- и видеорепортеров.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (328)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Каннский кинофестиваль, Каннский кинофестиваль, Каннский фестиваль, Канны

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Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
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