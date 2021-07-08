Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото

Во Франции открылся Каннский кинофестиваль после фактически двухлетней паузы. Участники и гости поднялись по ступеням лестницы Фестивального дворца к залу "Люмьер", чтобы присутствовать на церемонии подъема занавеса.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Знаменитости, соскучившиеся по массовым мероприятиям и красным ковровым дорожкам, наконец смогли выгулять дизайнерские наряды, продефилировав под вспышками фотокамер. С разрешения хозяев форума участникам и гостям фестиваля было разрешено периодически снимать маски для фото- и видеорепортеров.