Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото

С опозданием почти на два месяца начал работать очередной, 74-й по счету, Каннский фестиваль – первый почти полноценный кинофестиваль с начала пандемии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших образов красной дорожки

Во Франции открылся Каннский кинофестиваль после фактически двухлетней паузы. Участники и гости поднялись по ступеням лестницы Фестивального дворца к залу "Люмьер", чтобы присутствовать на церемонии подъема занавеса.

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Знаменитости, соскучившиеся по массовым мероприятиям и красным ковровым дорожкам, наконец смогли выгулять дизайнерские наряды, продефилировав под вспышками фотокамер. С разрешения хозяев форума участникам и гостям фестиваля было разрешено периодически снимать маски для фото- и видеорепортеров.