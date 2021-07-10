Miami Swim Week: самое сексуальное мероприятие в мире моды – фото

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В Майами стартовала Неделя пляжной моды – Miami Swim Week. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых горячих красоток в сногсшибательных нарядах
Miami Swim Week проводится ежегодно. Это один из самых ярких в мире показов купальников и пляжной одежды, где демонстрируются коллекции разных брендов.
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В этом году запланирована четырехдневная шоу-программа. Свои работы представляют дизайнеры со всего мира.