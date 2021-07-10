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Miami Swim Week: самое сексуальное мероприятие в мире моды – фото

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  • Miami Swim Week - самая яркая в мире выставка купальников и пляжной одежды
  • Эта неделя собирает гостей в курортном пригороде Майами, знаменитом Майами-Бич
  • Каждый июль самые горячие бренды пляжной моды мигрируют сюда на Miami Swim Week
  • Свои работы представляют мировые дизайнеры
  • Здесь представлены производители купальников и пляжной одежды Западного полушария: Америки, Колумбии, Бразилии, а также гости из Европы
  • Особенность недели в том, что она ориентирована как на профессионалов, так и на широкую публику, объединяя выставку и модный показ
  • Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами
  • Организаторы недели предлагают участникам такие опции, как показ превью их коллекции для крупнейших инфлюэнсеров Америки и мира или участие в одном из многочисленных тематических шоу
  • Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами
  • В этом году мероприятие стартовало 7 июля
  • Запланирована четырехдневная шоу-программа
  • Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами
  • Посмотреть показы приезжают любители пляжного отдыха из разных стран
  • Учитываются и вкусы тех, кто не любит слишком откровенные наряды
  • Мероприятие продлится до 11 июля
© AFP / Monica Schipper / Getty Images
Miami Swim Week - самая яркая в мире выставка купальников и пляжной одежды
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Sputnik Грузия
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В Майами стартовала Неделя пляжной моды – Miami Swim Week. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых горячих красоток в сногсшибательных нарядах

Miami Swim Week проводится ежегодно. Это один из самых ярких в мире показов купальников и пляжной одежды, где демонстрируются коллекции разных брендов. 

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В этом году запланирована четырехдневная шоу-программа. Свои работы представляют дизайнеры со всего мира.

Теги:
новости в фотографиях, фото, модельный бизнес, Модель, Мода, Лето

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Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами, Флорида
Miami Swim Week: самое сексуальное мероприятие в мире моды – фото
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