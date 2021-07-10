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Верующие Грузии ликуют: мощи святой царицы Кетеван доставлены на родину – фото

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  • Кафедральный собор Святой Троицы - Самеба в Тбилиси стал центром важнейшего события для православной церкви
  • Здесь прошла торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передачи их церкви
  • Мощи грузинской святой привез министр иностранных дел Индии, и он присутствовал на торжественной церемонии вместе с первыми лицами Грузии
  • Мощи были обнаружены в Гоа во время раскопок на развалинах древнего храма и хранились в Индии
  • Согласно историческим источникам, царицу Кахети в 1614 году взял в заложники персидский шах Аббас. Она провела в заточении десять лет, ее принуждали сменить веру, но так и не сломили. Она умерла в муках
  • Португальские миссионеры, которые стали свидетелями убийства царицы, тайно выкопали ее останки, разделили мощи и доставили их в разные страны, часть оказалась в монастыре в Гоа
  • Мощи, которые хранились в Грузии в храме Алаверди, были утеряны, и Индия приняла решение передать православной церкви свою находку
  • Местоблюститель Шио от имени верующих Грузии поблагодарил премьер-министра и главу МИД Индии за принятое решение
  • Сегодня мы являемся свидетелями великого исторического дня. То, чего желали и чего добивались годами, стало возможным сегодня, - сказал местоблюститель
  • Благодаря доброй воле, взаимной поддержке и тесному сотрудничеству между двумя странами премьер-министр Индии принял беспрецедентное решение о безвозмездной передаче в постоянное владение Грузии священной части Святой мученицы царицы Кетеван, - сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани
  • Согласно существующим правилам, Индия не рассматривает передачу другой стране святынь, найденных во время археологических раскопок на своей территории, но для Грузии было сделано исключение
© Sputnik / Alex Shlamov
Кафедральный собор Святой Троицы - Самеба в Тбилиси стал центром важнейшего события для православной церкви
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210710/252275071/Veruyuschie-Gruzii-likuyut-moschi-svyatoy-tsaritsy-Ketevan-dostavleny-na-rodinu---foto.html

Торжественная церемония освящения мощей и передачи их Православной церкви Грузии прошла в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с торжественного мероприятия

Правительство Индии приняло беспрецедентное решение, передав Грузии мощи святой царицы Кетеван, которые были обнаружены во время раскопок на территории разрушенного храма в Гоа. 

"Святая царица Кетеван – это образец христианства, преданности b патриотизма. Таким образом, ее пришествие является для нас отличным знаком того, что это путь к спасению нашей нации. Она дала нам прекрасный пример самопожертвования для веры и для страны", – сказал местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Шио.

Теги:
новости в фотографиях, фото, религия, Тбилиси, Грузия

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Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передачи их Православной церкви Грузии
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