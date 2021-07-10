Верующие Грузии ликуют: мощи святой царицы Кетеван доставлены на родину – фото

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Торжественная церемония освящения мощей и передачи их Православной церкви Грузии прошла в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с торжественного мероприятия
Правительство Индии приняло беспрецедентное решение, передав Грузии мощи святой царицы Кетеван, которые были обнаружены во время раскопок на территории разрушенного храма в Гоа.
"Святая царица Кетеван – это образец христианства, преданности b патриотизма. Таким образом, ее пришествие является для нас отличным знаком того, что это путь к спасению нашей нации. Она дала нам прекрасный пример самопожертвования для веры и для страны", – сказал местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Шио.