Верующие Грузии ликуют: мощи святой царицы Кетеван доставлены на родину – фото

Торжественная церемония освящения мощей и передачи их Православной церкви Грузии прошла в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с торжественного мероприятия

Правительство Индии приняло беспрецедентное решение, передав Грузии мощи святой царицы Кетеван, которые были обнаружены во время раскопок на территории разрушенного храма в Гоа.

"Святая царица Кетеван – это образец христианства, преданности b патриотизма. Таким образом, ее пришествие является для нас отличным знаком того, что это путь к спасению нашей нации. Она дала нам прекрасный пример самопожертвования для веры и для страны", – сказал местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Шио.