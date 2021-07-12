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"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (247)
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  • Тысячи людей вышли к зданию парламента Грузии на акцию протеста в воскресенье. Автомобильное движение по проспекту Руставели оказалось блокировано
  • Участники акции выражали возмущение гибелью телеоператора Лексо Лашкарава. На фото - собравшиеся скандируют Лексо, Лексо!
  • Правительство заявило, что проведет тщательное расследование обстоятельств гибели телеоператора. Но протестующие активисты заранее объявили недоверие всему, что заявят власти
  • Организаторы акции заявляют, что протестные выступления продолжатся. Воскресный митинг у парламента прошел под лозунгом Система убивает! Выходи за жизнь!
  • В знак протеста против насилия некоторые из участников акции обмазали себя красной краской
  • Некоторые из тележурналистов, которые вели прямой эфир с акции протеста, тоже вышли в одежде, обмазанной красной краской, символизирующей следы крови от насилия
  • На акции протеста выступает генеральный директор оппозиционного телеканала Мтавари архи Ника Гварамия
  • Главное требование протестующих - отставка Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра Грузии
  • У здания парламента Грузии параллельно с митингом также проходила траурная акция - люди приносили цветы и зажигали свечи в память о погибшем телеоператоре Лексо Лашкарава
  • Акция у парламента, которая началась в шесть часов вечера, продолжалась более четырех часов
  • В руках участники акции у парламента держали множество плакатов с разными лозунгами
  • Тем временем МВД Грузии ведет расследование. Уже появилась первая информация о том, что предшествовало гибели Лексо Лашкарава и видеокадры с камер наблюдения. Представитель правящей партии Грузинская мечта Созар Субари заявил, что неправильно использовать тему смерти грузинского оператора в политических целях
  • Однако напряжение нарастает. На фото - на митинге у парламента выступает генеральный директор телеканала ТВ Пирвели Инга Григолия
  • Акции в связи с гибелью Лексо Лашкарава в воскресенье также прошли во всех крупных городах Грузии - Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Рустави, Гори и Телави. На фото - акция в Кутаиси
  • В конце митинга у парламента участники потребовали отставки кабинета министров Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили и выдвинули правительству ультиматум, срок которого истекает в понедельник в полдень
  • После акции у парламента собравшиеся устроили шествие к зданию канцелярии правительства, где были мобилизованы десятки сотрудников полиции
  • Там же на акции у здания правительственной администрации находился лидер Единого нацдвижения Ника Мелия
  • В случае, если Гарибашвили и его министры не уйдут в отставку, организаторы акции протеста пригрозили масштабной акцией в понедельник в 18:00, где сообщат общественности о своих планах действий
© Sputnik / STRINGER
Тысячи людей вышли к зданию парламента Грузии на акцию протеста в воскресенье. Автомобильное движение по проспекту Руставели оказалось блокировано
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210712/252286678/Za-Lekso-v-Gruzii-vspykhnuli-protesty-iz-za-smerti-teleoperatora---foto.html

Гибель телеоператора Лексо Лашкарава, который умер через несколько дней после того, как был избит во время съемок контракции противников ЛГБТ, потрясла Грузию. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция протеста у здания парламента страны

Первые лица страны выразили официальные соболезнования и пообещали объективное расследование обстоятельств смерти оператора ТВ "Пирвели" Лексо Лашкарава. Оппозиция уже обвинила власти в бездействии 5 июля, когда город был охвачен беспорядками и пострадали более 50 представителей СМИ.

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Оппозиция и гражданские активисты провели крупный митинг с требованием отставки правительства у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Позже участники акции переместились к зданию правительственной администрации. Там представители телеканалов сделали еще одно заявление для прессы. 

На вечер понедельника активисты анонсируют новую акцию протеста в центре Тбилиси, если до тех пор премьер-министр Ираклий Гарибашвили не уйдет в отставку.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (247)
Теги:
права журналистов, Права человека, СМИ, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Одесса // Батуми Фото Дни, фотография, фото

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