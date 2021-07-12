"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото

Гибель телеоператора Лексо Лашкарава, который умер через несколько дней после того, как был избит во время съемок контракции противников ЛГБТ, потрясла Грузию. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция протеста у здания парламента страны

Первые лица страны выразили официальные соболезнования и пообещали объективное расследование обстоятельств смерти оператора ТВ "Пирвели" Лексо Лашкарава. Оппозиция уже обвинила власти в бездействии 5 июля, когда город был охвачен беспорядками и пострадали более 50 представителей СМИ.

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Оппозиция и гражданские активисты провели крупный митинг с требованием отставки правительства у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Позже участники акции переместились к зданию правительственной администрации. Там представители телеканалов сделали еще одно заявление для прессы.

На вечер понедельника активисты анонсируют новую акцию протеста в центре Тбилиси, если до тех пор премьер-министр Ираклий Гарибашвили не уйдет в отставку.