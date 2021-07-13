14:30 13 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7240
  • 100 RUB4.2057
  • USD3.1429
Поиск
Фото

Обратный отсчет: до Олимпиады-2020 в Токио осталось 10 дней

Получить короткую ссылку
3 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля
  • Из-за ужесточения мер безопасности церемония продлится на 30 минут дольше запланированного
  • Это связано с тем, что участникам парада атлетов необходимо соблюдать социальную дистанцию, соответственно, их выход на стадион потребует больше времени
  • Церемония будет состоять из нескольких основных частей
  • Зрители у экранов телевизоров смогут насладиться художественной программой, парадом спортсменов, зажжением олимпийского огня и символического выпуска голубей мира
  • В этом году из-за новых видов спорта и дисциплин среди спортсменов разыграют 339 комплектов медалей. Это на 33 больше, чем пять лет назад в Рио
  • В этом году в программу включат бейсбол и софтбол, впервые пройдут соревнования по карате, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу
  • Церемония закрытия Олимпиады начнется 8 августа
  • Закрытие Олимпиады пройдет также, как и ее открытие - без обычных зрителей
  • На трибуны стадиона пустят лишь представителей МОК, иностранных делегаций и других высокопоставленных гостей
  • Гостей на закрытии Олимпиады-2020 будет меньше десяти тысяч
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252305162.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210713/252305825/Obratnyy-otschet-do-Olimpiady-2020-v-Tokio-ostalos-10-dney.html

Проведение XXXII летней Олимпиады запланировано на 23 июля. Изначально соревнования должны были пройти год назад, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последних приготовлений к знаменательному событию

Эта Олимпиада в Токио стала первой в истории перенесенных Игр из-за пандемии (раньше отменяли только из-за войны). Соревнования должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса их сдвинули на год вперед.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В этот раз организаторы решили больше ничего не откладывать, хотя ковидная ситуация не улучшилась. Пройдут Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа.

Теги:
Япония, новости в фотографиях, фото, Олимпийские игры, Токио

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Плакаты и лозунги. Акция протеста Система убивает! Выходи за жизнь! у здания парламента 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства
"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото
Красная краска и аресты: офис Мечты закидали яйцами - видео
Красная краска и аресты: офис "Мечты" закидали яйцами в Тбилиси – видео
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться