Обратный отсчет: до Олимпиады-2020 в Токио осталось 10 дней

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Проведение XXXII летней Олимпиады запланировано на 23 июля. Изначально соревнования должны были пройти год назад, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последних приготовлений к знаменательному событию
Эта Олимпиада в Токио стала первой в истории перенесенных Игр из-за пандемии (раньше отменяли только из-за войны). Соревнования должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса их сдвинули на год вперед.
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В этот раз организаторы решили больше ничего не откладывать, хотя ковидная ситуация не улучшилась. Пройдут Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа.