Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото

Представители СМИ, общественности и оппозиции во вторник проводили в последний путь оператора оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава

Похороны оператора TV Pirveli Александра Лашкарава прошли 13 июля в Тбилиси. Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, поскольку оператор "ТВ Пирвели" за несколько дней до смерти – 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ во время того, как работал над освещением происходящих событий.

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Смерть Лашкарава повлекла за собой новую волну протестов. После его смерти журналисты трех оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от последствий избиения. В ответ Гарибашвили обвинил телеканалы и оппозицию в спекуляции смертью Лашкарава, призвав дождаться окончательных результатов экспертизы.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями

МВД Грузии уже задержало 5 человек за нападение на Лашкарава.