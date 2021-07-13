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Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото

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  • Проститься с Александром (Лексо) Лашкарава пришло множество людей - это коллеги оператора, журналисты, представители оппозиционных партий и обычные жители Тбилиси
  • Лексо было 36 лет. Большую часть своей жизни он посвятил работе на телевидении
  • Вынос тела сопровождался аплодисментами: коллеги Лашкарава устроили коридор из видеокамер и символически опустили объективы камер
  • Часть региональных каналов в Грузии в 15:00 по местному времени приостановила вещание в память о Лашкарава. На экранах в течение 10 минут была только надпись с хэштегом За Лексо
  • Весь процесс похорон транслировался в прямом эфире нескольких грузинских телеканалов
  • Многие коллеги Лексо напечатали на майках фотографию Лашкарава - одну из последних в жизни оператора
  • Далее состоялось пешее шествие до Сабурталинского кладбища, где молодого мужчину и похоронили
  • Коллеги оператора Александра Лашкарава не могли сдерживать слез
  • Оператор телекомпании Пирвели Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля
  • Лексо получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице
  • Мертвым в собственной квартире 11 июля оператора обнаружила мать
  • МВД выдвинуло версию передозировки наркотиков, оппозиция заявляет, что он стал жертвой системы
© Sputnik / Alex Shlamov
Проститься с Александром (Лексо) Лашкарава пришло множество людей - это коллеги оператора, журналисты, представители оппозиционных партий и обычные жители Тбилиси
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252307788.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210713/252309279/Koridor-iz-videokamer-v-Tbilisi-pokhoronili-operatora-TV-Pirveli---foto.html

Представители СМИ, общественности и оппозиции во вторник проводили в последний путь оператора оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава

Похороны оператора TV Pirveli Александра Лашкарава прошли 13 июля в Тбилиси. Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, поскольку оператор "ТВ Пирвели" за несколько дней до смерти – 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ во время того, как работал над освещением происходящих событий.

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Смерть Лашкарава повлекла за собой новую волну протестов. После его смерти журналисты трех оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от последствий избиения. В ответ Гарибашвили обвинил телеканалы и оппозицию в спекуляции смертью Лашкарава, призвав дождаться окончательных результатов экспертизы.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями

МВД Грузии уже задержало 5 человек за нападение на Лашкарава. 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, СМИ, Журналисты, Похороны, Тбилиси, Грузия

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Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
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