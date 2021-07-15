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Раненые журналисты и перевернутые машины: массовые протесты на Кубе - фото

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  • Впервые за более чем 60 лет тысячи протестующих вышли на улицы примерно в двадцати городах по всему острову
  • Протесты начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 26 км от столицы страны Гаваны, и распространились по всей Кубе
  • Демонстрации начались на фоне недовольства экономической ситуацией в стране: из-за пандемии пострадали туристическая отрасль и товарооборот Кубы
  • Многие люди, занятые в туристической сфере, потеряли работу
  • Недовольство кубинцев подогрело и то, что в некоторых регионах возникли перебои с электричеством
  • Протестующие скандировали: Свободу!.. Долой коммунизм!.. Мы не боимся!..
  • Жители требовали отставки президента Кубы Мигеля Диас-Канеля
  • В свою очередь Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников также выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим
  • Полицейские машины в Гаване, перевернутые на улице во время демонстрации против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля
  • При разгоне акций протеста полицейские нанесли удары нескольким демонстрантам, а также фотографу, работающему на агентство Associated Press
  • Демонстрации на Кубе спровоцировали не только проблемы с экономикой, но и рост зараженных коронавирусом. На фото - люди в знак солидарности блокируют дорогу во время акции протеста против правительства Кубы в Тампе, США
  • Протестующие на Кубе потребовали доступ к вакцинам от коронавируса. В конце прошлой недели Куба одобрила использование собственного препарата Abdala, став первой страной в Латинской Америке, которая разработала вакцину от коронавируса
© REUTERS / Eduardo Munoz
Впервые за более чем 60 лет тысячи протестующих вышли на улицы примерно в двадцати городах по всему острову
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210715/252325949/ranenie-jurnalisti-i-perevernutie-mashini-massovie-protesti-na-kube-foto.html

Тысячи людей вышли на улицы Кубы с требованием отставки правительства и реальных шагов по улучшению экономической ситуации. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций

На Кубе уже несколько дней продолжаются массовые акции протеста против правящей Коммунистической партии.

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Граждане штурмуют офисы партии, переворачивают автомобили. В ходе столкновений пострадали и журналисты. Участники акций недовольны как властью, так и ограничениями, введенными из-за коронавируса. Они также жалуются на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в стране.

Теги:
Гавана, разгоны акций протеста, Акция протеста, новости в фотографиях, фото, Протест, Куба

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