Раненые журналисты и перевернутые машины: массовые протесты на Кубе - фото

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Тысячи людей вышли на улицы Кубы с требованием отставки правительства и реальных шагов по улучшению экономической ситуации. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций
На Кубе уже несколько дней продолжаются массовые акции протеста против правящей Коммунистической партии.
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Граждане штурмуют офисы партии, переворачивают автомобили. В ходе столкновений пострадали и журналисты. Участники акций недовольны как властью, так и ограничениями, введенными из-за коронавируса. Они также жалуются на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в стране.