Десятки погибших, сотни пропали без вести: страшное наводнение в Германии - фото

Число погибших из-за наводнений на западе Германии достигло 93 человек.
Ранее немецкие СМИ сообщали о 81 умершем. Более 1,3 тысячи человек пропали без вести.
В земле Северный Рейн - Вестфалия погибли 43 жителя - ранее было известно о 30.
Катастрофические последствия наводнения на западе Германии привели к гибели десятков людей и вызвали шок у жителей страны. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий
Число погибших из-за наводнений на западе Германии достигло 93 человек.
Ранее немецкие СМИ сообщали о 81 умершем. Более 1,3 тысячи человек пропали без вести.
В земле Северный Рейн - Вестфалия погибли 43 жителя - ранее было известно о 30.
Тысячи людей вышли на улицы Кубы с требованием отставки правительства и реальных шагов по улучшению экономической ситуации. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций
Представители СМИ, общественности и оппозиции во вторник проводили в последний путь оператора оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава
Проведение XXXII летней Олимпиады запланировано на 23 июля. Изначально соревнования должны были пройти год назад, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последних приготовлений к знаменательному событию
Гибель телеоператора Лексо Лашкарава, который умер через несколько дней после того, как был избит во время съемок контракции противников ЛГБТ, потрясла Грузию. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция протеста у здания парламента страны
В Грузии закончилась программа субсидирования пшеничной муки, которая сдерживала рост цен на хлеб с декабря прошлого года
На вопросы следствия предстоит ответить Гураму Палавандишвили с сыном, Константину Моргошия и Зураб Махарадзе, которые координировали действия участников контракции противников ЛГБТ-сообщества
Акцию с требованием отставки Ираклия Гарибашвили провели активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение"
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