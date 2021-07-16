18:20 16 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7108
  • 100 RUB4.2316
  • USD3.1386
Поиск
Фото

Десятки погибших, сотни пропали без вести: страшное наводнение в Германии - фото

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника
  • Из-за действия циклона Бернд, нескончаемые ливни привели к наводнению
  • Никто не был готов к наводнению в Германии, люди не знали, что делать в этой ситуации
  • Для спасения людей были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы
  • Спасательные службы работают тяжелых и опасных условиях, оказывая помощь пострадавшим
  • Основной удар стихия нанесла по западным и юго-западным регионам ФРГ
  • Реки, в том числе Рейн, вышли из берегов и затопили улицы
  • К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов
  • В пяти районах в земле Северный Рейн - Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы
  • Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек
  • В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации
  • Вице-канцлер страны Олаф Шольц связал природную катастрофу с изменениями климата
  • Канцлер страны Ангела Меркель отметила, что окончательный масштаб трагедии будет ясен в следующие дни
  • Местные власти призвали людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи
© REUTERS / Rhein-Erft-Kreis
Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/10/252340866.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210716/252341833/navodnenie-v-germanii-priveli-k-mnogochislennym-zhertvam-foto.html

Катастрофические последствия наводнения на западе Германии привели к гибели десятков людей и вызвали шок у жителей страны. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий

Число погибших из-за наводнений на западе Германии достигло 93 человек.

Ранее немецкие СМИ сообщали о 81 умершем. Более 1,3 тысячи человек пропали без вести.

В земле Северный Рейн - Вестфалия погибли 43 жителя - ранее было известно о 30.

Теги:
новости в фотографиях, фото, ЧП, происшествия, Наводнение, Германия

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Площадь после наводнения в Эрфтштадт-Блессеме, Германия
Десятки погибших, сотни пропали без вести: страшное наводнение в Германии - фото
Во что “Талибан”* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители
Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться