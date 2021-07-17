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Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters

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© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Даниш Сиддики, фотограф Reuters из Индии, позирует во время церемонии вручения Пулитцеровской премии в Нью-Йорке
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210717/252347080/danish-siddiki-luchshye-kadry-ubitogo-fotokorrespondenta-Reuters.html

Известный фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддики погиб при столкновениях на юге Афганистана. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие работы трагично скончавшегося фотокорреспондента

Последние несколько дней журналист освещал ситуацию на юге Афганистана. При столкновении между правительственными войсками и боевиками "Талибана"* у границы с Пакистаном его убили.

Сиддики в 2018 году в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.

Фотограф работал в Reuters с 2010 года. Он освещал войны в Афганистане и Ираке, кризис беженцев рохинджа, протесты в Гонконге и землетрясение в Непале.

Теги:
новости в фотографиях, фото, СМИ

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