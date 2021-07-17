Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters

Известный фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддики погиб при столкновениях на юге Афганистана. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие работы трагично скончавшегося фотокорреспондента

Последние несколько дней журналист освещал ситуацию на юге Афганистана. При столкновении между правительственными войсками и боевиками "Талибана"* у границы с Пакистаном его убили.

Сиддики в 2018 году в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.

Фотограф работал в Reuters с 2010 года. Он освещал войны в Афганистане и Ираке, кризис беженцев рохинджа, протесты в Гонконге и землетрясение в Непале.