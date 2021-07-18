Что такое Smart Nail и зачем модницам микрочип в ногтях? - фото

В ведущих зарубежных салонах красоты, в частности в дубайских, большую популярность набирает новая услуга: во время маникюра клиентам на ноготь наносят миниатюрный, едва заметный чип.
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Обладатели такого высокотехнологичного маникюра "приобретают" ряд "суперспособностей": легким движением руки они теперь могут оплатить счет, поделиться своей цифровой "визитной карточкой", переслать данные мессенджера, буквально одним пальцем открыть двери с электронными замками и многое другое.