Что такое Smart Nail и зачем модницам микрочип в ногтях? - фото

В мире красоты и высоких технологий появляются новые тренды. Один из них - чип в красивых, ухоженных ногтях, который устанавливают во время обычного маникюра. Смотрите в фотоленте Sputnik, кому и зачем нужен "умный маникюр"

В ведущих зарубежных салонах красоты, в частности в дубайских, большую популярность набирает новая услуга: во время маникюра клиентам на ноготь наносят миниатюрный, едва заметный чип.

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Обладатели такого высокотехнологичного маникюра "приобретают" ряд "суперспособностей": легким движением руки они теперь могут оплатить счет, поделиться своей цифровой "визитной карточкой", переслать данные мессенджера, буквально одним пальцем открыть двери с электронными замками и многое другое.