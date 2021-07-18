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Что такое Smart Nail и зачем модницам микрочип в ногтях? - фото

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  • Smart Nail обладает высокой степенью водостойкости. Умный ноготь с чипом можно использовать повторно без подзарядки
  • Высокотехнологичный маникюр выполняется из нетоксичных и безопасных для клиенток материалов. На него даже предоставляется целый год гарантии!
  • В установке чипа нет ничего сложного: его приклеивают на пластиковый ногтевой типс, а затем крепят типс к собственному ногтю
  • Чип - тонкий и мягкий. Он идеально ложится на ногтевую пластину
  • Толщина таких чипов зависит от модели - от 0, 05 до 0,15 миллиметра
  • С помощью умного ногтя можно легко делать бесконтактные платежи, делиться личными данными, записанными на чипе и многое другое. Для этого нужно лишь поднести кончик пальца к смарт-устройствам, поддерживающим NFC-технологию. К таковым, например, относится смартфон
  • Как только обладательница умного маникюра окажется рядом с высокочастотным сигналом, лампочка начнет мигать
  • Такие микрочипы пока не могут хранить большой объем данных, но стоит отметить, что степень защиты от утечки личной информации весьма высока - ведь все свои персональные данные вы буквально носите на своем собственном пальце
© REUTERS / RULA ROUHANA
Smart Nail обладает высокой степенью водостойкости. "Умный ноготь" с чипом можно использовать повторно без подзарядки
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210718/252334229/Chto-takoe-Smart-Nail-i-zachem-modnitsam-mikrochip-v-nogtyakh---foto.html

В мире красоты и высоких технологий появляются новые тренды. Один из них - чип в красивых, ухоженных ногтях, который устанавливают во время обычного маникюра. Смотрите в фотоленте Sputnik, кому и зачем нужен "умный маникюр"

В ведущих зарубежных салонах красоты, в частности в дубайских, большую популярность набирает новая услуга: во время маникюра клиентам на ноготь наносят миниатюрный, едва заметный чип.

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Обладатели такого высокотехнологичного маникюра "приобретают" ряд "суперспособностей": легким движением руки они теперь могут оплатить счет, поделиться своей цифровой "визитной карточкой", переслать данные мессенджера, буквально одним пальцем открыть двери с электронными замками и многое другое.

Теги:
Дубаи, Мода, красота

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