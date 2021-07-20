Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). В этом году праздник начинается 20 июля. Смотрите в фотоленте, как его отмечают в разных странах мира

Курбан-байрам является завершающей частью хаджа – ежегодного паломничества мусульман в Мекку. Отмечают праздник в долине Мина вблизи Мекки и длится он три дня. Во время Курбан-байрама верующие приносят в жертву барана или другой крупный рогатый скот.

Само возникновение праздника связано с жизнью и деяниями пророка Ибрахима.

Вплоть до 86 лет у пророка не было детей, пока у него не родился первый сын Исмаил. Однажды во сне Ибрахим увидел, что Всевышний просит его принести в жертву единственного сына. Не посмев противиться желанию Аллаха, он пришел в долину Мина, где позже был построен город Мекка.

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Здесь он сделал все необходимые приготовления. Исмаил не сопротивлялся отцу, также будучи послушным воле Создателя. В последний момент, когда пророк уже был готов принести жертву, Аллах снизошел к нему, сказав, что он прошел испытание, доказав свою покорность и преданность. Жертва была заменена на барана.

Так в Исламе и зародилась традиция принесения жертвы. Именно из-за событий, произошедших в те далекие времена и получил свое нынешнее название Курбан-байрам, или по-иному – праздник жертвоприношения.

Отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Аллаху, в качестве обряда поклонения господу мусульмане совершают заклание жертвенного животного. Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и самому в священном месте принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают верующим исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где они могут оказаться.

По традиции, в дни Курбан-байрам верующий должен проявлять любовь и милосердие к ближним, помогать нуждающимся. Казалось бы смысл у этого священного дня один, посыл общий, но в каждой стране существуют свои нюансы.

Слово "курбан" происходит от арабского корня "крб", который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Исходя из этого, считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" посредством этого обряда.