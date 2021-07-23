Разрушения в Германии после сильного наводнения - фото

Ливневые дожди, которые обрушились на Германию, вызвали сильные наводнения на западе страны. Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким разрушениям привело это стихийное бедствие

На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца.

Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.

Застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценен в размере от 4 до 5 млрд евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV.