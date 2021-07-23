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Разрушения в Германии после сильного наводнения - фото

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  • Ущерб от наводнения в Германии исчисляется миллиардами евро
  • Разрушены мосты, дороги, коммуникации
  • В дни кризиса по улицам плавали на лодках
  • На западе Германии оказалась выведена из строя и железная дорога
  • Многие дороги в этом регионе придется не восстанавливать, а строить заново
  • После ливневых дождей фото пострадавших от наводнения районов выглядели как после тропического шторма
  • Мирный пейзаж на заднем плане, возделанные поля и резкий контраст - прямо перед глазами последствия недавнего наводнения
  • После того, как вода спадает, затопленные улицы выглядят еще ужаснее
  • В ликвидации последствий наводнения оказывали помощь военные подразделения
  • Из-за дождей целые населенные пункты были затоплены, погибло более 160 человек
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Ущерб от наводнения в Германии исчисляется миллиардами евро
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210723/252401836/Razrusheniya-v-Germanii-posle-silnogo-navodneniya---foto.html

Ливневые дожди, которые обрушились на Германию, вызвали сильные наводнения на западе страны. Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким разрушениям привело это стихийное бедствие

На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца.

Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.

Застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценен в размере от 4 до 5 млрд евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV.

 

Теги:
Наводнение, Германия, новости в фотографиях, фотография, фото

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