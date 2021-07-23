Олимпийские игры в Токио - лучшие фото церемонии открытия

В столице Японии - Токио, торжественно открылись летние Олимпийские игры, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Смотрите в фотоленте лучшие кадры с церемонии открытия Игр

В начале церемонии открытия Игр на обновленном Олимпийском стадионе было показано театрализованное представление, выполненное в стиле минимализма.

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После поздравления официальных лиц был поднят японский флаг и на поле вышли представители олимпийской сборной Греции. Как известно, родина Олимпиады - Греция, и традиционно первыми выходят греки.

В Олимпиаде примут участие более 11 тысяч спортсменов, которые поборются за максимальное количество наград за всю историю Игр - 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.