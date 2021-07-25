Великолепный дворец князей Дадиани - фото достопримечательности Зугдиди

Исторический дворец Дадиани в прежние времена являлся резиденцией правителей Самегрело.
История дворцового комплекса началась в 1837 году, когда по повелению князя Давида Дадиани в Зугдиди были возведены временные дворцы.
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В конце 60-х годов XIX столетия началось строительство двухэтажного Королевского дворца, а в 1880-х рядом с ним появился презентабельный дворец Нико Дадиани, построенный российским архитектором Леонидом Васильевым.
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как дворец князей Дадиани и его внутренняя территория выглядят сегодня.