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Великолепный дворец князей Дадиани - фото достопримечательности Зугдиди

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  • Расположенный в Зугдиди впечатляющий дворец князей Дадиани поистине является жемчужиной Самегрело и одной из главных достопримечательностей края
  • На территорию дворца ведут большие кованные ворота
  • Площадь, которую занимает дворец и его постройки, тоже впечатляет - сегодня тут большой парк с фонтаном, где могут прогуляться жители Грузии и туристы
  • Дворец прекрасно сохранился до нашего времени
  • Начало созданию дворцового комплекса в 1837 году положил князь Давид Дадиани, который выстроил временные дворцы. Сохранившееся до наших дней главное здание дворца было построено намного позже, его проектировал архитектор Эдгар Дж. Райс по примеру Воронцовского дворца в Алупке. Это здание было построено для княгини Екатерины Дадиани
  • Рядом находится дворец, который построил последний правитель Самегрело, князь Николоз Дадиани. Проектировал дворец архитектор Леонид Васильев
  • На внутренней территории дворцового комплекса также находится храм, который является тут самой древней из построек - он был возведен еще в XVI веке
  • Внутри дворца князей Дадиани мы словно путешествуем назад во времени - сегодня тут большой музей, один из самых крупных в Грузии, где хранится более 45 тысяч экспонатов
  • Тут даже хранится посмертная маска Наполеона. Дело в том, что после отречения Николоза Дадиани от престола его сестра - Саломе, уехала в Париж, где в 1868 году вышла замуж за внука маршала Мюрата - принца Ашиля Мюрата. Впоследствии он привез в Самегрело реликвии бонапартистов, в том числе и маску
  • Сегодня музейный фонд включает в себя более 44 тысяч экспонатов, датируемых от I века до нашей эры и до XIX столетия современной эпохи. Музей начал создавать еще князь Давид Дадиани
  • Кроме памятников древности, старинного средневекового оружия и произведений живописи мастеров Европы, во дворце сохранилась обширная библиотека
  • В середине 1990-х годов в Зугдиди переехал правнук принца Ашиля Мюрата и княжны Саломе - принц Ален Мюрат с супругой, принцессой Вероникой (урожденной де Шабо-Трамекур) и дочерью - принцессой Матильдой. Они основали фонд Мюраты в Грузии и потом попытались через Европейский суд получить имущество князей Дадиани и дворец. Но существует и грузинский Фонд спасения дворцов Дадиани, представители которого указывают на то, что в 1919 году наследники князей Дадиани официально отказались от прав на дворцовый комплекс
© Sputnik / STRINGER
Расположенный в Зугдиди впечатляющий дворец князей Дадиани поистине является жемчужиной Самегрело и одной из главных достопримечательностей края
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/18/252414070.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210725/252418100/Velikolepnyy-dvorets-knyazey-Dadiani---foto-glavnoy-dostoprimechatelnosti-Zugdidi.html

Изящный родовой дворец мегрельских князей Дадиани - настоящее украшение города Зугдиди, свидетельствующее о его былом значении. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сегодня выглядит это историческое здание

Исторический дворец Дадиани в прежние времена являлся резиденцией правителей Самегрело. 

История дворцового комплекса началась в 1837 году, когда по повелению князя Давида Дадиани в Зугдиди были возведены временные дворцы.

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В конце 60-х годов XIX столетия началось строительство двухэтажного Королевского дворца, а в 1880-х рядом с ним появился презентабельный дворец Нико Дадиани, построенный российским архитектором Леонидом Васильевым.

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как дворец князей Дадиани и его внутренняя территория выглядят сегодня.

Теги:
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