Наводнение в Китае: миллионы людей в зоне бедствия - фото

Проливные дожди привели к крупному наводнению в китайской провинции Хэнань. Уровень опасности там повышен до максимального. В борьбе с последствиями стихийного бедствия участвует 200 тысяч человек

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

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Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 860 тысяч человек, говорится в сообщении правительства провинции.

Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу, до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.

Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего, в борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тысяч человек, включая пожарных и спасателей.