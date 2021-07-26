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Наводнение в Китае: миллионы людей в зоне бедствия - фото

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  • Затопленная дорога после ливневых дождей в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
  • Мать и сын спасают пожилую бабушку, идя по пояс в воде во время наводнения в Чжэнчжоу, провинция Хэнань
  • Машины на затопленной дороге в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Бедствие вызвали сильные ливневые дожди
  • Супружеская пара с малышом пробирается по затопленной дороге в Чжэнчжоу, провинция Хэнань
  • Затопленные промышленные здания в Синьсяне, провинция Хэнань
  • С помощью грузового фронтального погрузчика люди в его ковше выбираются из зоны бедствия в Чжэнчжоу, провинция Хэнань
  • Эвакуация сельских жителей после наводнения в Синьсяне, провинция Хэнань. В ликвидации последствий стихийного бедствия участвует 200 тысяч человек
  • Так выглядит затопленная деревня в пригороде Дунцяо в Нинбо, провинция Чжэцзян
  • Женщина с ребенком и вещами ищет путь к спасению, выбираясь из Чжэнчжоу, провинция Хэнань, через затопленные улицы
  • Жители деревни в Синьсяне, провинция Хэнань, пробираются через затопленную улицу на импровизированном плавательном средстве
  • Люди бредут по затопленному Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Многие бросают имущество, спасая свою жизнь
  • Жители деревни в Синьсяне, провинция Хэнань, транспортируют по затопленным улицам питьевую воду. Наводнение вызвало не только проблемы с подачей воды, но и отключение электричества
  • Ущерб экономике провинции Хэнань от наводнения еще только предстоит оценить
  • Пострадало и сельское хозяйство и животноводческие фермы. Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8 876 построек
  • Затопленная деревня в Синьсяне, провинция Хэнань. В ряде районов после наводнения пока не удается восстановить связь
  • Девушка смотрит на затопленные улицы и здания в деревне Бейгуань, провинция Хэнань. Власти провинции эвакуировали из опасных районов более 860 тысяч человек
© REUTERS / Aly Song
Затопленная дорога после ливневых дождей в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210726/252425943/navodnenie-v-kitae-11-millionov-chelovek-v-zone-bedstviya-foto.html

Проливные дожди привели к крупному наводнению в китайской провинции Хэнань. Уровень опасности там повышен до максимального. В борьбе с последствиями стихийного бедствия участвует 200 тысяч человек

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

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Германия - последствия наводнения
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Разрушения в Германии после сильного наводнения - фото
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Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 860 тысяч человек, говорится в сообщении правительства провинции.

Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу, до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.

Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего, в борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тысяч человек, включая пожарных и спасателей.

Теги:
стихийное бедствие, Наводнение, новости в фотографиях, фото, Китай

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Машины на затопленной дороге после проливного дождя в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
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