От 12 до 66: самые младшие и старшие спортсмены Олимпиады - фото

Олимпийские игры в Токио еще раз показали, что для спорта нет возрастных ограничений: и в самом юном, и в уже зрелом возрасте можно достичь невероятных высот и демонстрировать уникальное мастерство

История олимпийских игр содержит множество свидетельств об участии как юных спортсменов, так и людей в возрасте, но токийскую Олимпиаду, пожалуй, отличает от предыдущих то, что такого количества подростков не было, кажется, никогда.

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Возможно потому, что скейтбординг относительно недавно стал олимпийским видом спорта, а большинство юных спортсменов представлено именно в этой дисциплине.

Но кроме скейтбординга, где выдающиеся достижения показали японские девочки, олимпийская молодежь отметилась также в теннисе, гимнастике, плавании, прыжках в воду.

Одним из феноменов Олимпиады стала 12-летняя сирийская спортсменка Хенд Заза, которая установила сразу ряд достижений, попав в Токио.

Во-первых, она первая сирийка, кто будет представлять свою страну в настольном теннисе. Во-вторых, она квалифицировалась на турнир, когда ей было всего 11 лет, и в этом возрасте она стала чемпионкой страны. Причем из-за нестабильной политической обстановки она могла участвовать всего в двух-трех турнирах за год. В финальном матче за право поехать в Токио она обыграла соперницу, которая практически в четыре раза старше ее.

А вот у возрастных спортсменов разброс в видах спорта значительно меньше: в основном представители старшего поколения представлены в конном спорте, но есть в этом списке и стрельба, и парусный спорт, и даже гимнастика.

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Так, самой старшей спортсменке этой Олимпиады, австралийке Мэри Ханна - 66 лет. Она станет второй по возрасту за всю историю олимпийского движения. Старше нее на Играх 1972 года в Мюнхене была только наездница Лорна Джонстон из Британии, которой на момент проведения Олимпиады было 70 лет.

Хочется отметить также гимнастку Оксану Чусовитину из Узбекистана. Гимнастика - тот вид спорта, который любит совсем юных, а Чусовитиной 46 лет. Для нее Игры в Токио станут восьмыми по счету, у нее есть золотая медаль Игр 1992 года в Барселоне.