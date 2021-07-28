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От 12 до 66: самые младшие и старшие спортсмены Олимпиады - фото

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  • Самая юная участница Олимпиады – сирийская спортсменка Хенд Заза (12 лет), которая борется за победу в настольном теннисе
  • Японская скейтбордистка Кокона Хираки, которой тоже 12 лет
  • Канадская пловчиха Саммер Макинтош - ей исполнилось всего 14 лет
  • Шестнадцатилетняя российская гимнастка Виктория Листунова
  • Гимнастка Оксана Чусовитина (46 лет). На протяжении карьеры выступала за СССР, Германию и Узбекистан. Единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в восьми летних Олимпийских играх. Олимпийская чемпионка 1992 года. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса
  • Австралийская наездница Мэри Ханна, которой 66 лет - она одна из самых старших участников Олимпиады
  • Японская 15-летняя скейтбордистка Мисугу Окамото
  • Бразильская 13-летняя скейтбордистка Райсса Леаль
  • Китайская спортсменка Ни Сялянь, которой 58 лет, выступает на Олимпиаде за Люксембург в дисциплине - настольный теннис
  • Британская 13-летняя скейтбордистка Скай Браун
  • Американская пловчиха Кэти Граймс - ей исполнилось 15 лет
  • Российская спортсменка-конник Инесса Меркулова, которой 56 лет
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Самая юная участница Олимпиады – сирийская спортсменка Хенд Заза (12 лет), которая борется за победу в настольном теннисе
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210728/252445158/ot-12-do-66-samie-mladshie-i-starshie-sportsmeni-olimpiadi-foto.html

Олимпийские игры в Токио еще раз показали, что для спорта нет возрастных ограничений: и в самом юном, и в уже зрелом возрасте можно достичь невероятных высот и демонстрировать уникальное мастерство

История олимпийских игр содержит множество свидетельств об участии как юных спортсменов, так и людей в возрасте, но токийскую Олимпиаду, пожалуй, отличает от предыдущих то, что такого количества подростков не было, кажется, никогда. 

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Возможно потому, что скейтбординг относительно недавно стал олимпийским видом спорта, а большинство юных спортсменов представлено именно в этой дисциплине.

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© REUTERS / SERGIO PEREZ
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Но кроме скейтбординга, где выдающиеся достижения показали японские девочки, олимпийская молодежь отметилась также в теннисе, гимнастике, плавании, прыжках в воду.

Одним из феноменов Олимпиады стала 12-летняя сирийская спортсменка Хенд Заза, которая установила сразу ряд достижений, попав в Токио.

Во-первых, она первая сирийка, кто будет представлять свою страну в настольном теннисе. Во-вторых, она квалифицировалась на турнир, когда ей было всего 11 лет, и в этом возрасте она стала чемпионкой страны. Причем из-за нестабильной политической обстановки она могла участвовать всего в двух-трех турнирах за год. В финальном матче за право поехать в Токио она обыграла соперницу, которая практически в четыре раза старше ее.

А вот у возрастных спортсменов разброс в видах спорта значительно меньше: в основном представители старшего поколения представлены в конном спорте, но есть в этом списке и стрельба, и парусный спорт, и даже гимнастика.

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Так, самой старшей спортсменке этой Олимпиады, австралийке Мэри Ханна - 66 лет. Она станет второй по возрасту за всю историю олимпийского движения. Старше нее на Играх 1972 года в Мюнхене была только наездница Лорна Джонстон из Британии, которой на момент проведения Олимпиады было 70 лет.

Хочется отметить также гимнастку Оксану Чусовитину из Узбекистана. Гимнастика - тот вид спорта, который любит совсем юных, а Чусовитиной 46 лет. Для нее Игры в Токио станут восьмыми по счету, у нее есть золотая медаль Игр 1992 года в Барселоне.

Теги:
Олимпийские игры, фото, фотография, новости в фотографиях

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