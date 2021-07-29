Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото

В турецкой провинции-курорте, который облюбовали туристы из многих стран, в эти дни пейзажи совсем не курортные. Все туристические экскурсии в этом регионе приостановлены до нормализации ситуации

Аномальная жара в +40 градусов в южном городе Турции спровоцировала лесные пожары близ курорта Анталья.

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В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарные машины.

Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали.