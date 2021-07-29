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Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото

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  • Несмотря на жаркий турецкий климат, температура выше плюс 40 градусов не считается нормой. Из-за этого в разных районах Антальи появились очаги пожаров. При этом к ЧС привела не столько жара, а возгорание на мусорной свалке
  • Из-за начавшихся пожаров все туристические экскурсии в этом регионе были приостановлены до нормализации ситуации
  • На тушение пожара были направлены два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарные машины. Всего в операции было задействовано более 400 пожарных
  • Жителей четырех городских кварталов города Манавгат провинции Анталья эвакуировали. Более 60 человек пострадали. По предварительным данным, огонь уничтожил около 650 гектаров леса
  • Небо курортного города оказалось затянуто дымовой завесой, она растянулась в воздухе на 50 километров
  • Жителей четырех городских кварталов города Манавгат провинции Анталья эвакуировали. Более 60 человек пострадали. По предварительным данным, огонь уничтожил около 650 гектаров леса
  • Пожарным приходилось действовать изо всех сил - ведь огонь угрожал и другим населенным пунктам. Под угрозой оказались деревни Эвренсеки, Еникей и Калемлер, а также дома жителей прибрежных зон
  • Власти Турции ведут расследование причин лесных пожаров, виновные в поджогах понесут наказание, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун
© REUTERS / Kaan Soyturk
Несмотря на жаркий турецкий климат, температура выше плюс 40 градусов не считается нормой. Из-за этого в разных районах Антальи появились очаги пожаров. При этом к ЧС привела не столько жара, а возгорание на мусорной свалке
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Sputnik Грузия
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В турецкой провинции-курорте, который облюбовали туристы из многих стран, в эти дни пейзажи совсем не курортные. Все туристические экскурсии в этом регионе приостановлены до нормализации ситуации

Аномальная жара в +40 градусов в южном городе Турции спровоцировала лесные пожары близ курорта Анталья.

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В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарные машины.

Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. 

Теги:
Анталья, Турция, Лесные пожары, лесной пожар, Пожарные, Пожар

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