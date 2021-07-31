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Полыхающая Турция: фото из зоны бедствия, где бушуют пожары

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  • На ликвидацию огня брошены все силы. На фото - пожарные тушат огонь в лесах близ города Манавгат, к востоку от курортного города Анталия
  • Из-за угрозы населенным пунктам и зонам отдыха, жителей и отдыхающих уже не раз приходилось эвакуировать
  • Из-за пожаров погибли уже шесть человек, около двухсот пострадали
  • Из России в Турцию для борьбы с огнем направлены пять пожарных самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8
  • Тем временем власти Турции сообщают, что взяли под контроль в общей сложности 88 очагов возгорания в 30 провинциях
  • Но огонь в лесах продолжает бушевать. На фото - лесной пожар недалеко от Мармариса
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы страны зоной бедствия
  • Зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие
  • Густые клубы дыма поднимаются от сильного лесного пожара, охватившего курортный регион Средиземноморья
  • Огонь уничтожает все на своем пути
  • Превращенная в пепел деревня близ средиземноморского прибрежного города Манавгат
  • Сгоревший от лесных пожаров дом недалеко от города Манавгат
  • Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов до конца августа из-за продолжающихся в стране лесных пожаров
  • Пожарный ведет бой с пожаром в деревне Кирли к востоку от курортного города Анталья
© REUTERS / KAAN SOYTURK
На ликвидацию огня брошены все силы. На фото - пожарные тушат огонь в лесах близ города Манавгат, к востоку от курортного города Анталия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210731/252471615/polikhayushaya-turcia-foto-iz-zoni-bedstviya-gde-bushuyut-pojari.html

В самый пик туристического сезона в плену огня оказались известные морские курорты Турции. Смотрите в фотоленте кадры ужасного природного бедствия

В Турции бушуют лесные пожары, огонь подступил к населенным пунктам, жилым кварталам и гостиницам. Наиболее неблагоприятная ситуация в Адане, где бушуют шесть лесных пожаров, Анталье и Мерсине – по четыре.

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По сообщению турецких властей, от лесных пожаров в Турции пострадали 42 населенных пункта и 27 эвакуированы. В результате пожаров погибли по меньшей мере шесть человека, около 200 пострадали.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была проведена эвакуация нескольких отелей. После того, как огонь был потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

Теги:
Турция, Пожар, лесной пожар, Лесные пожары, происшествия, новости в фотографиях, фото

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