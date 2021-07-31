Полыхающая Турция: фото из зоны бедствия, где бушуют пожары

В Турции бушуют лесные пожары, огонь подступил к населенным пунктам, жилым кварталам и гостиницам. Наиболее неблагоприятная ситуация в Адане, где бушуют шесть лесных пожаров, Анталье и Мерсине – по четыре.

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По сообщению турецких властей, от лесных пожаров в Турции пострадали 42 населенных пункта и 27 эвакуированы. В результате пожаров погибли по меньшей мере шесть человека, около 200 пострадали.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была проведена эвакуация нескольких отелей. После того, как огонь был потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.