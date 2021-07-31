17:27 31 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7174
  • 100 RUB4.2829
  • USD3.1244
Поиск
Фото

Ботанический сад Зугдиди: достопримечательность Самегрело - фото

Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Грузии в фотографиях (249)
49 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Ботанический сад в Зугдиди занимает территорию в 26 гектаров
  • Тут произрастают редкие виды деревьев и кустарников. В саду можно встретить секвойи, магнолии, платаны
  • В настоящее время территория сада благоустроена и тут приятно находится
  • Но в XX веке, до 70-х годов, сад был заброшен, тут был городской парк культуры и отдыха, на который не обращали особого внимания. На фото - руины старинного здания, которое находилось на территории сада. Говорят, тут были конюшни Дадиани, ведь сад примыкал к его дворцу
  • После того, как в 70-х годах сад был передан Академии наук Грузии, основной его функцией стала научно-исследовательская деятельность
  • С тех пор тут было высажено более 300 видов новых растений
  • Власти независимой Грузии начали активно заниматься реконструкцией и развитием Ботанического сада в последние годы. С 2018 года в саду проводились масштабные работы
  • Ботанический сад в Зугдиди по прежнему остается одной из лучших баз для интродукции, исследования и акклиматизации субтропических растений, как с точки зрения местоположения, так и с точки зрения климата
  • Сад также открыт для посещения местными жителями и туристами. Общая протяженность дорожек сада составляет более восьми километров
  • В саду теперь установлено современное освещение, скамейки, на которых можно отдохнуть
  • Искусственное озеро в Ботаническом саду и водные каналы получили новую облицовку и оформление - теперь тут очень красиво и уютно
© Sputnik / STRINGER
Ботанический сад в Зугдиди занимает территорию в 26 гектаров
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1f/252473201.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210731/252473657/Botanicheskiy-sad-Zugdidi-dostoprimechatelnost-Samegrelo---foto.html

Ботанический сад Академии наук Грузии в Зугдиди был создан на базе сада князей Дадиани при дворце Дадиани. Как выглядит сад сегодня - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Зугдидский Ботанический сад получил свой сегодняшний облик при князе Давиде Дадиани в XIX веке. Благодаря своему расположению, Зугдидский сад является одним из лучших мест по изучению субтропических растений.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

На территории более 26 гектаров растут сотни видов деревьев и кустарников, в том числе экзотические виды из стран Средиземноморья, Америки, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. В целом в саду можно увидеть более 500 видов растений, из них около 80 - экзотические.

В коллекции садам много местных и привезенных экспонатов. Там, в частности, растут секвойи, магнолии, платаны, а также водно-болотистые растения и засухоустойчивые виды.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (249)
Теги:
фото, фотография, новости в фотографиях, Зугдиди, природа

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зугдидский ботанический сад
Ботанический сад Зугдиди: достопримечательность Самегрело - фото
Северный поток - 2 почти готов: построено 99% газопровода - видео
"Северный поток - 2" почти готов: построено 99% газопровода - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться