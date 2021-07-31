Ботанический сад Зугдиди: достопримечательность Самегрело - фото

Ботанический сад Академии наук Грузии в Зугдиди был создан на базе сада князей Дадиани при дворце Дадиани. Как выглядит сад сегодня - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Зугдидский Ботанический сад получил свой сегодняшний облик при князе Давиде Дадиани в XIX веке. Благодаря своему расположению, Зугдидский сад является одним из лучших мест по изучению субтропических растений.

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На территории более 26 гектаров растут сотни видов деревьев и кустарников, в том числе экзотические виды из стран Средиземноморья, Америки, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. В целом в саду можно увидеть более 500 видов растений, из них около 80 - экзотические.

В коллекции садам много местных и привезенных экспонатов. Там, в частности, растут секвойи, магнолии, платаны, а также водно-болотистые растения и засухоустойчивые виды.