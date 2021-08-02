Забавная Олимпиада: курьезы Игр в Токио – фото

Смешные, эмоциональные и даже нелепые – иногда спортсменов на Олимпийских играх в Токио можно было увидеть и такими. Смотрите в фотоленте снимки забавных моментов с Олимпиады

В летних Олимпийских играх в Токио принимают участие более 11 тысяч спортсменов, которые борются за максимальное количество наград за всю историю Игр – 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 по решению МОК, состоялись на год позже. При этом Игры сохранили приставку "2020" в маркетинговых целях.