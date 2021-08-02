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Забавная Олимпиада: курьезы Игр в Токио – фото

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  • Вратарь Португалии Густаво Капдевиль и Лукас Пеллас из Швеции во время гандбольного матча на Олимпийских играх в Токио
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  • Пловец Кристоф Милак из Венгрии на Олимпийских играх в Токио-2020
  • Спортсмены во время тренировки по прыжкам в воду в Токийском центре на летних Олимпийских играх
  • Жужанна Томори из Венгрии на Олимпийских играх в Токио-2020 во время матча по гандболу с Бразилией
  • Сборная Италии по водному полу на Олимпийских играх в Токио-2020 перед матчем с Гроецией
  • Датчанин Лассе Андерссон наблюдает за игрой с Бахрейном после получения травмы во время матча по гандболу
  • Российский спортсмен, член сборной РФ (команда ОКР) Евгений Рылов перед стартом в финальном заплыве на 100 метров на спине среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх
  • Томас Чеккон из Италии стартует в полуфинале на дистанции 100 метров брассом среди мужчин на летних Олимпийских играх - 2020
  • Келли Клаас из США на Олимпийских играх в Токио во время матча по пляжному волейболу с Латвией
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  • Корейцы Ли Сан Су и Чон Джи Хи соревнуются с командой Южного Тайваня во время матча по настольному теннису
  • Японец Ю Ямамото падает через стену на летних Олимпийских играх-2020 во время матча по софтболу с командой США
  • Справа налево: российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) по пляжному волейболу Светлана Холомина и Надежда Макрогузова во время матча турнира по пляжному волейболу против Марты Менегатти и Виктории Орси Тот (Италия) на XXXII Олимпийских играх в Токио
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
Кристоф Милак из Венгрии позирует со своей золотой медалью на пьедестале почета в Токио
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/01/252476793.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210802/252477624/zabavnaya-olimpiada-kuriozi-igr-v-tokio-foto.html

Смешные, эмоциональные и даже нелепые – иногда спортсменов на Олимпийских играх в Токио можно было увидеть и такими. Смотрите в фотоленте снимки забавных моментов с Олимпиады

В летних Олимпийских играх в Токио принимают участие более 11 тысяч спортсменов, которые борются за максимальное количество наград за всю историю Игр – 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 по решению МОК, состоялись на год позже. При этом Игры сохранили приставку "2020" в маркетинговых целях.

Теги:
фото, фотография, новости в фотографиях, Олимпийские игры

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