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Ядовитая лагуна: озеро в Аргентине окрасилось в ярко-розовый цвет – фото

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  • Вода в одной из лагун аргентинского региона Патагония окрасилась в ярко-розовый и фиолетовый цвета
  • Причиной такого окраса стал выброс в лагуну промышленных отходов
  • Местные жители часто устраивали протесты и перекрывали дороги, по которым грузовики перевозили рыбные отходы на очистные сооружения на окраине города. Из-за этого власти разрешили предприятиям сбрасывать отходы прямо в лагуну Корфо
  • Теперь жители жалуются на неприятные запахи и другие проблемы с окружающей средой вокруг реки и лагуны
  • Ответственность за случившееся экологи полностью возлагают на правительство области
  • В свою очередь чиновник, отвечающий за экологию региона, уверяет, что сброшенные отходы не наносят вреда природе, а розовый цвет исчезнет через несколько дней
  • Экологи же утверждают, что перед сбросом такие отходы должны были быть очищены и обработаны
© AFP / Daniel Feldman
Вода в одной из лагун аргентинского региона Патагония окрасилась в ярко-розовый и фиолетовый цвета
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210803/252491609/yadovitaya-laguna-ozero-v-argentine-okrasilos-v-yarko-rozovy-tsvet-foto.html

Загрязнение химическим веществом, предназначенным для хранения креветок, окрасило в ярко-розовый цвет озеро Корфо в южной части Патагонии в Аргентине. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки очередной экологической катастрофы

Лагуна в южном регионе Патагонии Аргентины стала ярко-розовой в результате поразительного, но ужасающего явления, в котором эксперты и активисты обвиняют в загрязнении химическим веществом, используемым для сохранения креветок на экспорт.

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Ответственность за случившееся экологи полностью возлагают на правительство области.

Дело в том, что грузовики с переработанными рыбными отходами регулярно разгружались на окраине Роусона. После серии проигнорированных прошений запретить свалку, граждане в знак протеса перекрыли дорогу. Поскольку Роусон оказался закрыт, правительство провинции официально разрешило компаниям сбрасывать мусор в лагуне Корфо.

Теги:
Аргентина, Экология, фото, новости в фотографиях

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