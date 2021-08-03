Ядовитая лагуна: озеро в Аргентине окрасилось в ярко-розовый цвет – фото

Загрязнение химическим веществом, предназначенным для хранения креветок, окрасило в ярко-розовый цвет озеро Корфо в южной части Патагонии в Аргентине. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки очередной экологической катастрофы

Лагуна в южном регионе Патагонии Аргентины стала ярко-розовой в результате поразительного, но ужасающего явления, в котором эксперты и активисты обвиняют в загрязнении химическим веществом, используемым для сохранения креветок на экспорт.

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Ответственность за случившееся экологи полностью возлагают на правительство области.

Дело в том, что грузовики с переработанными рыбными отходами регулярно разгружались на окраине Роусона. После серии проигнорированных прошений запретить свалку, граждане в знак протеса перекрыли дорогу. Поскольку Роусон оказался закрыт, правительство провинции официально разрешило компаниям сбрасывать мусор в лагуне Корфо.