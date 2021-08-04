Огненное лето: лесные пожары добрались до Афин - фото

В Греции быстро распространяются лесные пожары. Огонь уже угрожает северным пригородам столицы страны – Афины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий бушующей стихии

Ликвидировать очаги возгораний в Греции пытаются свыше 500 пожарных, также задействована авиация. Тысячи людей из пригорода греческой столицы покидают свои дома. Их размещают во временных пунктах эвакуации.

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Власти утверждают, что эти пожары стали самыми сильными за последние 30 лет. Основная причина – сильная жара и засуха. Температура воздуха в некоторых регионах достигает 45 градусов.