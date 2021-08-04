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Огненное лето: лесные пожары добрались до Афин - фото

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  • Во вторник на территории нескольких населенных пунктов к северу от Афин произошел сильный пожар
  • Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а из летних лагерей были эвакуированы в срочном порядке дети
  • Причиной пылающей стихии стала аномальная жара
  • В Афинах температура поднялась до 42 градусов
  • Из-за пожара было остановлено движение на участке шоссе, ведущем из Афин на север страны
  • Некоторые железнодорожные сообщения были прерваны
  • Также пожар угрожает высоковольтным линиям электропередачи, и эксперты опасаются отключения электроэнергии в Афинах
  • С масштабным пожаром борются более 500 пожарных. В борьбе с огнем активно участвуют добровольцы
  • В ликвидации пожаров задействованы самолеты и вертолеты
  • Люди у входа в военный аэропорт в Татойе возле Ахарнеса во время сильного лесного пожара к северу от Афин
  • Греческие спасательные службы оставили предупреждения о пожаре на большей части территории Греции
  • По словам греческих метеорологов, жара самая сильная за более чем 30 лет
© REUTERS / Giorgos Moutafis
Во вторник на территории нескольких населенных пунктов к северу от Афин произошел сильный пожар
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210804/252501492/ognennoe-leto-lesnye-pozhary-dobralis-do-afin.html

В Греции быстро распространяются лесные пожары. Огонь уже угрожает северным пригородам столицы страны – Афины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий бушующей стихии

Ликвидировать очаги возгораний в Греции пытаются свыше 500 пожарных, также задействована авиация. Тысячи людей из пригорода греческой столицы покидают свои дома. Их размещают во временных пунктах эвакуации.

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Власти утверждают, что эти пожары стали самыми сильными за последние 30 лет. Основная причина – сильная жара и засуха. Температура воздуха в некоторых регионах достигает 45 градусов.

Теги:
Греция, Афины, Пожар, Лесные пожары, происшествия, фото, новости в фотографиях

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