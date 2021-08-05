Стелите подушки: Олимпийские падения в Токио-2020 - фото

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Летние Олимпийские игры 2020 в Токио запомнятся миру не только спортивными результатами, но и многочисленными падениями спортсменов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки нелегкого пути чемпионов к заветной мечте
В летних Олимпийских играх в Токио принимают участие более 11 тысяч спортсменов, которые борются за максимальное количество наград за всю историю Игр – 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 по решению МОК состоялись на год позже. При этом Игры сохранили приставку "2020" в маркетинговых целях.