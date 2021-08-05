17:33 05 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6780
  • 100 RUB4.2550
  • USD3.1022
Поиск
Фото

Стелите подушки: Олимпийские падения в Токио-2020 - фото

Получить короткую ссылку
19 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Американка Кетура Орджи и ее глубокое погружение в песок после прыжка
  • Матье Ван Дер Поэль из Нидерландов упал, а вот его велосипед полетел дальше
  • Кристиан Скинстад Саевераас из Норвегии защищает ворота от ног аргентинского соперника
  • Игрок японской бейсбольной команды перелетает через заграждение к операторам и фотографам
  • Камилла Херрем не удержалась на ногах во время гандбольного матча
  • Спортсмен из Великобритании во время квалификационных соревнований в командном спринте среди мужчин запутался в педалях, падение было неизбежным
  • Итальянский фехтовальщик Энрико Гароццо и яркая шнуровка вылетевшего из кадра японца Коки Кано
  • Со мной все хорошо, я просто устала, – как бы говорит испанская легкоатлетка Люсия Родригес после забега на 5000 метров
  • Баскетболистка Жаклин Янг (США) немного не рассчитала размер площадки и оказалась за ограждениями
  • Ана Мария Наймаси (Фиджи) пытается убежать от австралиек Эвании Пелите и Шарлотты Каслик
  • Немецкая спортсменка Лаура Людвиг падает на песок во время Олимпийских игр 2020 в Токио
  • Габриэль Медина из Бразилии угодил под волну со своей доской для серфинга
  • Натан Соби из Австралии падает в бою c Оби Эмегано из Нигерии на Олимпийских играх 2020 в Токио
  • Трое в прыжке. Но падение ожидает только Хироки Сакаи из Японии
  • Тара Дэвис (США) и ее полет в песок на соревнованиях по прыжкам в длину
  • Таиландка Аринадта Чаватанонт и ее партнер в соревнованиях по конному спорту Болейбан Принс наткнулись на водное препятствие
  • Нападающий Мексики Уриэль Антуна внезапно оказался на газоне во время футбольного матча с Бразилией
© REUTERS / Dylan Martinez
Американка Кетура Орджи и ее глубокое погружение в песок после прыжка
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/05/252508495.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210805/252509471/stalite-podushki-olimpiyskie-padenia-v-tokio-2020-foto.html

Летние Олимпийские игры 2020 в Токио запомнятся миру не только спортивными результатами, но и многочисленными падениями спортсменов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки нелегкого пути чемпионов к заветной мечте

В летних Олимпийских играх в Токио принимают участие более 11 тысяч спортсменов, которые борются за максимальное количество наград за всю историю Игр – 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 по решению МОК состоялись на год позже. При этом Игры сохранили приставку "2020" в маркетинговых целях.

Теги:
Олимпийские игры, спорт, фото, новости в фотографиях

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тара Дэвис из США на Олимпийских играх 2020 в Токио
Стелите подушки: Олимпийские падения в Токио-2020 - фото
Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси - видео
Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси – видео
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться