Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото

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По признанию коллег, журналист освещал войну такой, какой он ее видел, а его работы – высшая степень журналистской честности. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки фотокорреспондента
Российский фотокорреспондент Андрей Стенин погиб на Украине 6 августа 2014 года. Он стал четвертым российским журналистом, убитым в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, военных конфликтов и массовых беспорядках. За время работы он побывал в горячих точках и освещал ситуацию в Сирии, секторе Газа, Ливии и других регионах.