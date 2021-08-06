Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото

По признанию коллег, журналист освещал войну такой, какой он ее видел, а его работы – высшая степень журналистской честности. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки фотокорреспондента

Российский фотокорреспондент Андрей Стенин погиб на Украине 6 августа 2014 года. Он стал четвертым российским журналистом, убитым в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.

Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, военных конфликтов и массовых беспорядках. За время работы он побывал в горячих точках и освещал ситуацию в Сирии, секторе Газа, Ливии и других регионах.