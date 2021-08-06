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Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото

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  • Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Журналист родился 22 декабря 1980 года в городе Печора
  • На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
  • Стенин находился в командировке на Украине с 13 мая 2014 года
  • Журналист работал в Киеве, Донецке, Луганске, Мариуполе, Шахтерске и Славянске
  • С 5 августа 2014 года Стенин перестал выходить на связь. Около месяца о его судьбе не было ничего известно
  • На фото: столкновения протестующих с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания администрации президента Украины
  • На фото: украинские священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории
  • На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
  • Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины на улице Грушевского в Киеве
  • Кроме Стенина во время работы на Украине были убиты оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк
  • Стенин погиб в районе города Снежное. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, обстреляли и сожгли на шоссе
  • Коллеги признавали, что фотожурналист изображал войну такой, какая она есть, а его снимки – высшая степень журналистской честности
  • За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества
  • На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
  • 6 августа в память о Стенине ежегодно проходят памятные мероприятия
© photo: Sputnik / Damir Bulatov
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Журналист родился 22 декабря 1980 года в городе Печора
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252523832.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210806/252523767/pravda-voiny-v-obyektive-andrea-stenina.html

По признанию коллег, журналист освещал войну такой, какой он ее видел, а его работы – высшая степень журналистской честности. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки фотокорреспондента

Российский фотокорреспондент Андрей Стенин погиб на Украине 6 августа 2014 года. Он стал четвертым российским журналистом, убитым в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.

Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, военных конфликтов и массовых беспорядках. За время работы он побывал в горячих точках и освещал ситуацию в Сирии, секторе Газа, Ливии и других регионах.

Теги:
Андрей Стенин, фото, новости в фотографиях

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