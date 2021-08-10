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Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (250)
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  • Спастись от зноя можно и несколько непривычным способом – например, полетав на воздушном шаре. Летом это удовольствие доступно всем, а виды с высоты птичьего полета по-настоящему захватывают дух
  • Не так жарко, как в центре, и там, где дует прохладный ветерок вдоль ущелья, а рядом шелестят пышной листвой деревья. Таких мест даже рядом с жилыми кварталами, к счастью, еще много
  • Несмотря на пандемию, город по-прежнему манит к себе туристов и гостей. Тем, кто с севера, особенно приятно отогреться на солнце. Ну и согреться душой от традиционного грузинского гостеприимства
  • Все чаще можно встретить в городе любителей велосипедных прогулок. Вообще, на велосипеде передвигаться хоть и жарко, но зато быстро и удобно. И заехать не проблема куда угодно
  • Однако Тбилиси все-таки столица, а не курорт. Поэтому вернувшись с отдыха, всегда можно пощеголять бархатным морским загаром. Ну и заразить хорошим настроением!
  • Вода для южного города – особая ценность. Даже если просто постоять рядом с фонтаном и охладиться его освежающими брызгами
  • Посидеть на траве у озера еще приятней. Отражения на его глади делают мир красочней и многообразней
  • Пить в жару хочется всем. Этот кран с чашей, украшенной орнаментом, смонтирован в Тбилисском зоопарке и предназначен для животных
  • А вот и раритетный кран-фонтанчик, почти как в моем детстве. Их в городе единицы. Но, кажется, мэрия не прочь восстановить старую традицию, чтобы каждый страждущий мог легко утолить жажду
  • В конце концов, вода – это источник жизни, а не предмет для конкуренции и торгов. Да и желающие пить ее из пластиковых бутылок никогда не переведутся. Как говорят, одно другому не мешает
  • Летом главный десерт для многих – мороженое. В благодатной тени оно кажется слаще. Выбор огромный, есть на любой вкус и толщину кошелька
  • Но иногда бывает приятно просто посидеть на холодильнике. Все-таки мороженое полнит, а стройная фигура требует жертв
  • Никакого особого смысла в этом снимке нет, но парочка, бегущая на фоне водяных брызг, очень трогательно воспринимается на фоне жаркого тбилисского лета
  • Еще приятней погулять в тени с верным другом семьи. Тем более, париться не надо, летом все проще, лишь бы наряд был со вкусом
  • А предаваться приятным мечтам и размышлениям можно и в жаркий день. Главное, чтобы желания и планы исполнились…
© Sputnik / Goga Vardzieli
Спастись от зноя можно и несколько непривычным способом – например, полетав на воздушном шаре. Летом это удовольствие доступно всем, а виды с высоты птичьего полета по-настоящему захватывают дух
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/09/252543098.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210810/252549010/Zharkoe-leto-v-Tbilisi-kak-zhiteli-stolitsy-boryutsya-so-znoem-foto.html

В Тбилиси разгорается августовская жара. Хотя начало лета было не самым жарким, но теперь начинает припекать по-настоящему. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что заметил репортер агентства, гуляя с камерой по улицам

Тбилиси не случайно считается южным городом. Раньше внутри старых жилых кварталов здесь непременно разбивали сады и скверы. Улицы были засажены тенистыми деревьями.

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Я с детства помню, как чуть ли не на каждом углу можно было утолить жажду чистейшей холодной водой, тонкой струйкой и совершенно бесплатно бьющей из специально оборудованного крана-фонтанчика.

С глобальным потеплением климата многие тбилисские сады и скверы, как это ни печально и ни парадоксально, стали бессистемно застраиваться. И фонтанчики сохранились лишь как раритеты.

Трудно понять, почему их убрали. Похоже, решили не плодить конкурентов торговцам питьевой водой. А вот горожанам в результате всего этого бороться со зноем становится все труднее и… дороже. Кое-кто даже мрачно подшучивает, мол, скоро Тбилиси (от грузинского "теплый") придется переименовывать в Цхелиси ("цхели" – горячий).

Впрочем, жители надежд на лучшее не теряют. И фоторепортер Sputnik убедился в этом, заглянув в разные уголки столицы в один из жарких летних дней.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (250)
Теги:
Тбилиси, Жара, Лето, фото, фотография, новости в фотографиях

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