Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото

В Тбилиси разгорается августовская жара. Хотя начало лета было не самым жарким, но теперь начинает припекать по-настоящему. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что заметил репортер агентства, гуляя с камерой по улицам

Тбилиси не случайно считается южным городом. Раньше внутри старых жилых кварталов здесь непременно разбивали сады и скверы. Улицы были засажены тенистыми деревьями.

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Я с детства помню, как чуть ли не на каждом углу можно было утолить жажду чистейшей холодной водой, тонкой струйкой и совершенно бесплатно бьющей из специально оборудованного крана-фонтанчика.

С глобальным потеплением климата многие тбилисские сады и скверы, как это ни печально и ни парадоксально, стали бессистемно застраиваться. И фонтанчики сохранились лишь как раритеты.

Трудно понять, почему их убрали. Похоже, решили не плодить конкурентов торговцам питьевой водой. А вот горожанам в результате всего этого бороться со зноем становится все труднее и… дороже. Кое-кто даже мрачно подшучивает, мол, скоро Тбилиси (от грузинского "теплый") придется переименовывать в Цхелиси ("цхели" – горячий).

Впрочем, жители надежд на лучшее не теряют. И фоторепортер Sputnik убедился в этом, заглянув в разные уголки столицы в один из жарких летних дней.