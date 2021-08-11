Конец эпохи: Лионель Месси покидает ФК "Барселону" и присоединяется к "Пари Сен-Жермен"

В "Барселоне" Месси играл под номером 10, однако в "ПСЖ" этот номер оказался занят Неймаром. Бразилец предложил новичку уступить "десятку", однако аргентинец выбрал 30-й. Именно под этим номером Лионель Месси начинал свою карьеру в "Барселоне".