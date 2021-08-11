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Конец эпохи: Лионель Месси покидает ФК "Барселону" и присоединяется к "Пари Сен-Жермен"

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  • Французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен и аргентинский нападающий Лионель Месси уже согласовали условия контракта
  • Нападающий и команда из Парижа заключили двухлетний контракт с возможностью его продления
  • Месси будет выступать за Пари Сен-Жерменпод номером 30
  • Именно под номером 30 Лионель когда-то начинал свою карьеру в Барселоне
  • Презентация Месси в роли игрока ПСЖ запланирована на 11 августа на стадионе Парк де Пренс
  • В Париже аргентинец будет зарабатывать 35 миллионов евро в год
  • Аргентинский футболист Лионель Месси и его жена Антонела Рокуццо позируют в своем частном самолете по пути в Париж
  • Напомним, 30 июня 2021 года истек срок действия контракта Месси с Барселоной
  • Каталонский клуб не смог подписать новый контракт с Лео из-за финансовых правил Ла Лиги
  • Первые полосы испанских газет, на которых нападающий Барселоны Лионель Месси плачет во время пресс-конференции
  • Аргентинец дебютировал в составе первой команды Барселоны в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за неё
  • Вместе с клубом шестикратный чемпион Золотого мяча десять раз выигрывал чемпионат Испании и семь раз - Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов
© REUTERS / Yves Herman
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и аргентинский нападающий Лионель Месси уже согласовали условия контракта
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210811/252556121/konets-epokhi-lionel-messi-pokidaet-fk-barselonu-i-prisoedinyaetsa-k-pari-sen-zhermen.html

Бывший игрок "Барселоны" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси согласился подписать контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"

В "Барселоне" Месси играл под номером 10, однако в "ПСЖ" этот номер оказался занят Неймаром. Бразилец предложил новичку уступить "десятку", однако аргентинец выбрал 30-й. Именно под этим номером Лионель Месси начинал свою карьеру в "Барселоне".

Теги:
Лионель Месси, спорт, футбол, Барселона

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