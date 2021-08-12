Испытание на прочность: после лесных пожаров в Турцию пришло разрушительное наводнение

После сильных лесных пожаров на северную часть Турции во вторник и среду обрушились ливни, из-за чего там начались наводнения. Смотрите в фотоленте Sputnik последствия очередной напасти в стране

На Черноморском побережье Турции начались мощные наводнения. Водная стихия сносит всё на своем пути. Четыре человека погибли, без вести пропала 80-летняя женщина.

Напомним, что ранее несколько регионов Турции охватили лесные пожары. Так, 28 июля в турецкой провинции Анталья вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты.