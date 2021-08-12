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Испытание на прочность: после лесных пожаров в Турцию пришло разрушительное наводнение

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  • Наводнения в Турции затронули провинции Синов, Бартын, Карабюк и Кимстамон
  • По улицам с большой скоростью несутся потоки грязной воды, смывая все на своем пути
  • Первые этажи зданий затоплены, вода сносит автомобили
  • Спасатели эвакуируют местных жителей посредством вертолетов
  • Из-за непогоды обрушился мост. В результате ЧП пострадали 13 человек
  • Наибольшие разрушения зафиксированы в Улусском районе
  • Часть дороги, соединяющей провинцию с Карабюком, обрушилась, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти людей, оказавшихся в ловушке в своих домах
© AP Photo / IHA
Наводнения в Турции затронули провинции Синов, Бартын, Карабюк и Кимстамон
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210812/252567489/ispytanie-na-prochnost-posle-lestnykh-pozharov-v-turtsyu-prishlo-razrushytelnoe-navodnenie.html

После сильных лесных пожаров на северную часть Турции во вторник и среду обрушились ливни, из-за чего там начались наводнения. Смотрите в фотоленте Sputnik последствия очередной напасти в стране

На Черноморском побережье Турции начались мощные наводнения. Водная стихия сносит всё на своем пути. Четыре человека погибли, без вести пропала 80-летняя женщина.

Напомним, что ранее несколько регионов Турции охватили лесные пожары. Так, 28 июля в турецкой провинции Анталья вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты.

Теги:
Турция, ЧП, Наводнение

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