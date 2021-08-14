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Слет русалок, "Олимпийские игры" в Сирии и протесты против вакцинации - лучшие фото недели

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© AFP / Alex Bierens de Haan / Getty Images
Женщина на ринге перед первым раундом боя в Хьюстоне
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210814/252579913/slet-rusalok-olimpyiskie-igry-v-sirii-i-protesty-protiv-vaktsynatsyy-luchshye-foto-nedeli.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.

Теги:
фото, новости в фотографиях

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