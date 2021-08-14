Слет русалок, "Олимпийские игры" в Сирии и протесты против вакцинации - лучшие фото недели

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
После сильных лесных пожаров на северную часть Турции во вторник и среду обрушились ливни, из-за чего там начались наводнения. Смотрите в фотоленте Sputnik последствия очередной напасти в стране
Бывший игрок "Барселоны" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси согласился подписать контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"
В Тбилиси разгорается августовская жара. Хотя начало лета было не самым жарким, но теперь начинает припекать по-настоящему. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что заметил репортер агентства, гуляя с камерой по улицам
В Токио прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр – без зрителей, из-за возросшего числа заражений коронавирусом. Смотрите в фотоленте Sputnik красочные снимки с мероприятия
За последние 24 часа от коронавируса скончались 50 человек, выздоровели же за сутки 1 867 человек
За первые семь месяцев 2021 года экспорт из Грузии вырос на 27,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года
В стране прекращена работа общественного транспорта, кроме междугороднего, проведение массовых мероприятий, а также ограничена работа объектов питания
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