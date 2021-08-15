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Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП

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  • Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу
  • Эпицентр землетрясения находился в 125 км к западу от столицы - Порт-о-Пренс
  • Магнитуда превысила показатели, зафиксированные при катастрофах 2010 и 2018 годах
  • Больница в городе Жереми переполнена, во дворе для пациентов дополнительно установили палатки
  • По словам представителя американского Красного Креста Кэти Уилкс, землетрясение нанесло значительный ущерб домам, дорогам и инфраструктуре. По ее словам, система экстренного реагирования Красного Креста была активирована, и организация выявляет неотложные потребности на местах катастрофы
  • Местные власти уже заявили, что мобилизуют все ресурсы администрации для преодоления последствий удара стихии
  • Точный объем нанесенного материального ущерба устанавливается
  • Магнитуда нынешнего бедствия превысила показатель 2018 года, тогда в результате удара стихии погибли свыше десятка человек, а также разрушительной трагедии января 2010 года, ставшей крупнейшим землетрясением за минувшие двести лет
  • Тогда столице Гаити был нанесен большой урон, а жертвами землетрясения стали более 230 тыс. человек
  • Около 60 процентов построек были полностью разрушены, 1,3 млн жителей республики лишились крыши над головой
© REUTERS / Ralph Tedy Erol
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0f/252585324.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210815/252585713/razrushytelnoe-zemletryasenie-na-gaiti-foto.html

В субботу утром на Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, жертвами которого стали сотни человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий

Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.

Сообщается, что по меньшей мере 5 человек погибли и более 300 человек пострадали. Также вышли из строя объекты системы здравоохранения.

 

 

Теги:
Землетрясение, происшествия, новости в фотографиях, фото

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