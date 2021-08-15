Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП

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В субботу утром на Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, жертвами которого стали сотни человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий
Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.
Сообщается, что по меньшей мере 5 человек погибли и более 300 человек пострадали. Также вышли из строя объекты системы здравоохранения.