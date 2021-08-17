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Сильные дожди в Японии: сход оползня и наводнения - фото

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  • Обильные дожди идут на юго-западе Японии уже несколько дней
  • В ряде районов за последние двое суток выпало 500-700 миллиметров осадков
  • Преодолены исторические рекорды для этого времени года
  • Это привело к повышению уровня воды в реках и водоемах до критического
  • В ряде районов размыты и затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение
  • Женщина в эвакуационном центре в Такео, префектура Сага, западная Япония
  • Метеорологи предупреждают о многократно возросших рисках паводков и оползней
  • Согласно прогнозам, дожди будут идти до воскресенья
  • Женщина наблюдает, как экскаватор убирает мусор на месте оползня, вызванного сильным дождем, в городе Канзаки, префектура Сага
  • Обращаясь к жителям региона, государственный министр стихийных бедствий Танахаши Ясуфуми попросил принять все меры предосторожности против рисков, угрожающих их жизни
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Обильные дожди идут на юго-западе Японии уже несколько дней
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Sputnik Грузия
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В Японии проливной дождь вызвал наводнение и оползень. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий, вызванных стихией

В Японии из-за разгула стихии погибли по меньшей мере пять человек. Около 1,42 миллиона семей призвали к эвакуации на фоне обильных дождей, обрушившихся на западные и южные префектуры страны.

Сильные дожди идут в Японии уже несколько дней. В некоторых районах выпало до 1 тыс. мм. осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа.

Теги:
Япония, Наводнение, фото, новости в фотографиях

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