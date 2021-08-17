Сильные дожди в Японии: сход оползня и наводнения - фото

В Японии проливной дождь вызвал наводнение и оползень. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий, вызванных стихией

В Японии из-за разгула стихии погибли по меньшей мере пять человек. Около 1,42 миллиона семей призвали к эвакуации на фоне обильных дождей, обрушившихся на западные и южные префектуры страны.

Сильные дожди идут в Японии уже несколько дней. В некоторых районах выпало до 1 тыс. мм. осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа.