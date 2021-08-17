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Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана

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  • Уже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы*
  • Представители Талибана* с оружием в руках заняли столицу Афганистана
  • Машины в городе проверяют патрули талибов*
  • Но сдача города Талибану* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей
  • Как заявляет Талибан*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время
  • Пока что талибы* устанавливают свои порядки
  • На улицах города также присутствует бронетехника талибов*
  • Многих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок
  • Как теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно
  • После захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры Талибана* объявили, что война в Афганистане окончена
  • Тем временем поток желающих покинуть Кабул кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
  • Хотя как только запахло жареным, еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей
© AP Photo / Rahmat Gul
Уже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы*
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210817/252610323/Kabul-pod-vlastyu-talibov---foto-iz-stolitsy-Afganistana.html

Что стало со столицей Афганистана всего за несколько дней, с тех пор, как в городе установилась власть талибов*? Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из Кабула

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

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Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Затем Госдепартамент США распространил заявление, где призвал все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

*Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация

Теги:
Афганистан, Война в Афганистане, фото, фотография, новости в фотографиях

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