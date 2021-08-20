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У побережья Кипра появился мистический "подводный лес" - фото

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  • В городе Айя-Напа на Кипре появился первый в мире подводный парк со скульптурами
  • Туристический маршрут имеет форму тропы, проходящей через лес
  • Арт-объекты расположены на разных глубинах, максимальная - 10 метров
  • За создание мистического места отвечал британский художник Джейсон де Кайрес Тейлор, прославившийся своими причудливыми арт-объектами на малых глубинах
  • Новая достопримечательность – проект не только туристический, но и экологический
  • Объекты выполнены из инертных материалов с нейтральной кислотностью
  • По словам директора Кипрского департамента рыболовства и морских исследований, подводные скульптуры непременно станут домом для множества морских обитателей
  • Это внесет ощутимый вклад в развитие биоразнообразия региона
  • Объект музея подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе
  • Задуманный еще в 2014 году проект обошелся в 1,1 млн долларов
  • Местные власти уверены, что подводная экспозиция разнообразит кипрский турпродукт и привлечет на остров множество туристов – в первую очередь, любителей дайвинга
  • Дайвер в музее подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе
  • В первый год плату за посещение музея с гостей брать не будут
  • Решение о дальнейшей схеме работы подводного музея будет принято по итогам тестового периода
  • Объект музея подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе
В городе Айя-Напа на Кипре появился первый в мире подводный парк со скульптурами
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/14/252632612.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210820/252632683/u-poberezhya-kipra-poyavilsya-udivitelny-podvodny-les-foto.html

В море у пляжа Пернера в Айя-Напе на Кипре открылся необычный музей подводной скульптуры Musan. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит удивительное место

В подводном музее насчитывается 93 скульптуры: это и гигантские деревья весом в 13 тонн, и сказочные цветы, и фигуры людей. Все объекты сделаны из безопасных материалов с нейтральной кислотностью pH, чтобы морским обитателям не было причинено никакого вреда.

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Идея музея принадлежит художнику Джейсону Тейлору, который ее и воплотил. Это не первый подобный арт-объект Тейлора, он уже сотворил нечто похожее в Мексике и Гренландии. Сообщается, что музей у Айя-Напы обошелся в 1,1 млн долларов.

Теги:
Кипр, музеи, искусство, фото, новости в фотографиях

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Дайвер в музее подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе, Кипр
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