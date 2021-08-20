У побережья Кипра появился мистический "подводный лес" - фото

В море у пляжа Пернера в Айя-Напе на Кипре открылся необычный музей подводной скульптуры Musan. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит удивительное место

В подводном музее насчитывается 93 скульптуры: это и гигантские деревья весом в 13 тонн, и сказочные цветы, и фигуры людей. Все объекты сделаны из безопасных материалов с нейтральной кислотностью pH, чтобы морским обитателям не было причинено никакого вреда.

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Идея музея принадлежит художнику Джейсону Тейлору, который ее и воплотил. Это не первый подобный арт-объект Тейлора, он уже сотворил нечто похожее в Мексике и Гренландии. Сообщается, что музей у Айя-Напы обошелся в 1,1 млн долларов.