Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото

Жизнь хороша, когда ты кошка или собака. Тебя кормят, за тобой ухаживают, для тебя устраивают маленькие праздники и покупают симпатичные безделушки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых модных братьев наших меньших

На различных модных конкурсах люди одевают своих питомцев в самую яркую одежду, увешивая с ног до головы украшениями. Некоторые аксессуары могут вызвать улыбку даже у самого хмурого и скептически настроенного человека.

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Например, вы когда-нибудь видели собаку в черных "рэперских" солнечных очках? А корову с красным галстуком на шее?