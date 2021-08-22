Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252642594.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210822/252643486/modnaya-zhyzn-domashnikh-zhyvotnykh-veselye-i-krasochnye-foto.html
Жизнь хороша, когда ты кошка или собака. Тебя кормят, за тобой ухаживают, для тебя устраивают маленькие праздники и покупают симпатичные безделушки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых модных братьев наших меньших
На различных модных конкурсах люди одевают своих питомцев в самую яркую одежду, увешивая с ног до головы украшениями. Некоторые аксессуары могут вызвать улыбку даже у самого хмурого и скептически настроенного человека.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Например, вы когда-нибудь видели собаку в черных "рэперских" солнечных очках? А корову с красным галстуком на шее?