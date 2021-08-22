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Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото

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© AFP / Johannes Eisele
Собака в костюме Рианны в ночь Хэллоуина на Томпкинс-сквер на Манхэттене
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Sputnik Грузия
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Жизнь хороша, когда ты кошка или собака. Тебя кормят, за тобой ухаживают, для тебя устраивают маленькие праздники и покупают симпатичные безделушки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых модных братьев наших меньших

На различных модных конкурсах люди одевают своих питомцев в самую яркую одежду, увешивая с ног до головы украшениями. Некоторые аксессуары могут вызвать улыбку даже у самого хмурого и скептически настроенного человека.

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Например, вы когда-нибудь видели собаку в черных "рэперских" солнечных очках? А корову с красным галстуком на шее?

Теги:
животные, домашние животные, Мода, фото, новости в фотографиях

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