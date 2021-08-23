Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото

Несколько десятков нелегальных мигрантов оказались заблокированы на белорусско-польской границе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки сложившейся ситуации

Польша, Латвия и Литва заявляют о наплыве мигрантов, нелегально пересекающих границу с Беларусью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее констатировал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".