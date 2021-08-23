13:06 23 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6514
  • 100 RUB4.1944
  • USD3.1257
Поиск
LIVE:
Фото

Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Судьба группы из 32 мигрантов, застрявших в импровизированном лагере на границе между Беларусью и Польшей почти на две недели, вызвала жаркие споры в Польше
  • Их вынужденное нахождение между вооруженными белорусскими офицерами и польскими солдатами вызвало у многих возмущение
  • Польскую армию привлекли к охране границы с Беларусью 18 августа
  • По данным польских пограничников, только в августе этого года незаконно пересечь границу пытались 1935 человек
  • Пограничники с обеих сторон не разрешают им ничего передавать. В четверг правозащитникам удалось передать им немного еды и воды
  • С другой стороны свой кордон выстроили белорусские силовики. На некоторых из них удается рассмотреть знаки различия Государственного пограничного комитета
  • Все находящиеся на границе мигранты - афганцы
  • Белорусские власти позволили вернуться в Беларусь женщинам и детям
  • В ГПК Беларуси отметили, что беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь
  • Ранее сообщалось, что польская пограничная охрана планирует построить дополнительные ограждения на границе с Беларусью. Длина забора на участке, охраняемом Подляской пограничной службой, составит 50 км.
© AFP / Wojtek Radwanski
Судьба группы из 32 мигрантов, застрявших в импровизированном лагере на границе между Беларусью и Польшей почти на две недели, вызвала жаркие споры в Польше
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252646168.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210823/252646776/kak-zhyvut-migranty-na-belorussko-polskoy-granitse-foto.html

Несколько десятков нелегальных мигрантов оказались заблокированы на белорусско-польской границе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки сложившейся ситуации

Польша, Латвия и Литва заявляют о наплыве мигрантов, нелегально пересекающих границу с Беларусью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее констатировал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

Теги:
Беларусь, Польша, мигранты, фото, новости в фотографиях

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото
Видеомост 30 лет независимости Украины - прямая трансляция
Видеомост "30 лет независимости Украины" - прямая трансляция
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в столице Грузии
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться