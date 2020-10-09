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Грузинский марш устроил акцию-перфоманс у главного офиса Национального движения

"Это не сойдет Саакашвили с рук" - "Грузинский марш" требует снять с выборов ЕНД

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (23)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201009/249672314/Eto-ne-soydet-Saakashvili-s-ruk---Gruzinskiy-marsh-trebuet-snyat-s-vyborov-END.html

Активисты партии устроили автошествие в направлении монастырского комплекса Давид-Гареджи, но по пути остановились у центрального офиса "Национального движения"

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Ультрарадикальная националистическая партия "Грузинский марш – национальное движение" провела акция протеста у центрального офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Участники марша грузин в столице Грузии
© video: Sputnik . STRINGER
Партия ультранационалистов "Грузинский марш" примет участие в выборах

Участники акции заявляют, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продал монастырский комплекс Давида-Гареджи и такое предательство не должно сойти ему с рук.

Участники акции анонсировали начало масштабных акций протеста с будущей недели. Протестующие также потребовали снять бывшую правящую партию с предстоящих парламентских выборов, которые должны пройти в стране 31 октября.

"С понедельника начнутся перманентные акции с требование наказать предателей родины – Саакашвили, Вашадзе, Бокерия. Также начнется кампания с требованием снять с выборов предательскую партию "Национальное движение", поскольку партия, продавшая территории и святыни страны, не имеет морального права принимать участие в выборах… По всей стране начнутся радикальные акции протеста. На все двери "Национального движения" будут повешены замки", - заявил лидер партии "Грузинский марш" Сандро Брегадзе.

После акции у офиса "ЕНД" участники устроили автомобильное шествие в направлении монастырского комплекса Давида-Гареджи, расположенного на спорном участке грузино-азербайджанской границы.

Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (23)


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