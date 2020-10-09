"Это не сойдет Саакашвили с рук" - "Грузинский марш" требует снять с выборов ЕНД

Активисты партии устроили автошествие в направлении монастырского комплекса Давид-Гареджи, но по пути остановились у центрального офиса "Национального движения"

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Ультрарадикальная националистическая партия "Грузинский марш – национальное движение" провела акция протеста у центрального офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Участники акции заявляют, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продал монастырский комплекс Давида-Гареджи и такое предательство не должно сойти ему с рук.

Участники акции анонсировали начало масштабных акций протеста с будущей недели. Протестующие также потребовали снять бывшую правящую партию с предстоящих парламентских выборов, которые должны пройти в стране 31 октября.

"С понедельника начнутся перманентные акции с требование наказать предателей родины – Саакашвили, Вашадзе, Бокерия. Также начнется кампания с требованием снять с выборов предательскую партию "Национальное движение", поскольку партия, продавшая территории и святыни страны, не имеет морального права принимать участие в выборах… По всей стране начнутся радикальные акции протеста. На все двери "Национального движения" будут повешены замки", - заявил лидер партии "Грузинский марш" Сандро Брегадзе.

После акции у офиса "ЕНД" участники устроили автомобильное шествие в направлении монастырского комплекса Давида-Гареджи, расположенного на спорном участке грузино-азербайджанской границы.