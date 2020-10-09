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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

Гахария: Forbes отметил успехи Грузии

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201009/249672434/Gakhariya-Forbes-otmetil-uspekhi-Gruzii.html

Forbes посвятил статью конференции Всемирной туристической организации, которая состоялась в сентябре в Тбилиси не в виртуальном формате в условиях пандемии

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил статью журнала Forbes, посвященную Грузии, на своей странице в Twitter.

Памятник Вахтангу Горгасали и Метехская церковь. Вид на город Тбилиси в солнечную погоду
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия примет заседание совета Всемирной туристской организации несмотря на пандемию

Как написал премьер, в публикации говорится об успехах Грузии.

"Журнал Forbes в новом выпуске акцентирует внимание на успехах Грузии, которые проявляются в создании безопасного туристического центра и формировании благоприятной инвестиционной среды", - пишет Георгий Гахария.

Журнал Forbes опубликовал статью с заголовком: "Несмотря на пандемию в Грузии прошло заседание Всемирной туристской организации ООН".

Как пишет автор, в Грузии недавно, 15-17 сентября, состоялась конференция Всемирной туристской организации ООН, которая прошла с соблюдением всех норм безопасности в условиях COVID-19.

Это было первое не виртуальное мероприятие организации в условиях пандемии, говорится в публикации.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)


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