Гахария: Forbes отметил успехи Грузии

Forbes посвятил статью конференции Всемирной туристической организации, которая состоялась в сентябре в Тбилиси не в виртуальном формате в условиях пандемии

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил статью журнала Forbes, посвященную Грузии, на своей странице в Twitter.

Как написал премьер, в публикации говорится об успехах Грузии.

"Журнал Forbes в новом выпуске акцентирует внимание на успехах Грузии, которые проявляются в создании безопасного туристического центра и формировании благоприятной инвестиционной среды", - пишет Георгий Гахария.

Журнал Forbes опубликовал статью с заголовком: "Несмотря на пандемию в Грузии прошло заседание Всемирной туристской организации ООН".

Как пишет автор, в Грузии недавно, 15-17 сентября, состоялась конференция Всемирной туристской организации ООН, которая прошла с соблюдением всех норм безопасности в условиях COVID-19.

Это было первое не виртуальное мероприятие организации в условиях пандемии, говорится в публикации.