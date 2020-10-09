Грузинская оппозиция продолжает сплачиваться: подписан меморандум о судебной реформе

Оппозиция активно готовится к тем реформам, которые будут проводиться после выборов в случае создания коалиционного правительства

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузинские оппозиционные партии подписали совместный меморандум о реформе системы правосудия в случае победы на выборах.

Концепция "Первые десять шагов судебной реформы" была разработана частью неправительственных организаций и поддержана политическими партиями.

Документ предусматривает разработку парламентом плана по устранению имеющихся недостатков, увеличение судейского корпуса, усиление роли арбитража и другие аспекты.

"Это важный день, потому что мы подписываем план реформы системы правосудия. Самое главное, что политическая оппозиция и гражданский сектор демонстрируют самую важную культуру. Мы согласились с тем, что как только мы выиграем выборы, мы должны немедленно начать реформу правосудия. Это документ, который не нуждается в конституционных изменениях. Это значит, что мы можем сделать все это за неделю-две, как только войдем в парламент и как только сформируем коалиционное правительство", - заявил лидер объединения "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Меморандум подписали: партия Нино Бурджанадзе «Единая Грузия – демократическое движение», партия Эки Беселия «За справедливость» «Единое национальное движение», объединенная оппозиция «Сила в единстве», объединение Георгия Вашадзе «Стратегия Агмашенебели» и партия «Европейская Грузия».

До этого оппозиция подписала еще несколько меморандумов о реформе экономики, силовых структур, прокуратуры, образования и ряда других сфер.