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Оппозиция подписывает соглашение по системе правосудия у здания министерства внутренних дел

Грузинская оппозиция продолжает сплачиваться: подписан меморандум о судебной реформе

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (382)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201009/249672574/Gruzinskaya-oppozitsiya-prodolzhaet-splachivatsya-podpisan-memorandum-o-sudebnoy-reforme.html

Оппозиция активно готовится к тем реформам, которые будут проводиться после выборов в случае создания коалиционного правительства

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузинские оппозиционные партии подписали совместный меморандум о реформе системы правосудия в случае победы на выборах.

Концепция "Первые десять шагов судебной реформы" была разработана частью неправительственных организаций и поддержана политическими партиями.

Георгий Вашадзе подписывает соглашение оппозиции по системе правосудия у здания министерства внутренних дел
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиционные партии договорились о принципах реформы образования и экономики Грузии

Документ предусматривает разработку парламентом плана по устранению имеющихся недостатков, увеличение судейского корпуса, усиление роли арбитража и другие аспекты.

"Это важный день, потому что мы подписываем план реформы системы правосудия. Самое главное, что политическая оппозиция и гражданский сектор демонстрируют самую важную культуру. Мы согласились с тем, что как только мы выиграем выборы, мы должны немедленно начать реформу правосудия. Это документ, который не нуждается в конституционных изменениях. Это значит, что мы можем сделать все это за неделю-две, как только войдем в парламент и как только сформируем коалиционное правительство", - заявил лидер объединения "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Меморандум подписали: партия Нино Бурджанадзе «Единая Грузия – демократическое движение», партия Эки Беселия «За справедливость» «Единое национальное движение», объединенная оппозиция «Сила в единстве», объединение Георгия Вашадзе «Стратегия Агмашенебели» и партия «Европейская Грузия».

До этого оппозиция подписала еще несколько меморандумов о реформе экономики, силовых структур, прокуратуры, образования и ряда других сфер.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (382)


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