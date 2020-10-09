Адвокат: азербайджанский журналист не может вылететь из Германии в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, таинственно исчезнувший из Грузии и осужденный в Азербайджане, планировал сегодня прилететь в Тбилиси, но ему помешали вылететь из Германии.

Скандальное заявление Афгана Мухтарлы и реакция из Грузии>>

Как заявил журналистам его адвокат Арчил Чопикашвили, вылететь из Германии Мухтарлы мешают авиакомпания Georgian Airways и представители грузинского консульства в Германии. Адвокат призвал все ответственные ведомства снять искусственные барьеры и позволить азербайджанскому журналисту прилететь в Тбилиси.

Мухтарлы, который обвиняет грузинские и азербайджанские власти в своем похищении в мае 2017 года и незаконном лишении свободы, хочет приехать для дачи показаний прокуратуре Грузии.

По информации Генеральной прокуратуры Грузии, на основании обращения ведомства, Мухтарлы уже был опрошен 24 июля 2020 года соответствующими службами в Германии. Протокол опроса и соответствующие материалы присланы из Германии в Тбилиси 1 октября 2020 года и приложены к его уголовному делу.

Мухтарлы исчез из Тбилиси в конце мая 2017 года. Позже выяснилось, что он находится под арестом в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде денег и оказании сопротивления сотруднику полиции. В январе 2018 года суд отправил его в заключение на 6 лет.

После того как семья заявила, что его похитили, подкинули деньги и тайно вывезли в Азербайджан, МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы".

По информации Генеральной прокуратуры Грузии следствие по уголовному делу продолжается.

В свою очередь, авиакомпания Georgian Airways распространила заявление, в котором назвала причину, по которой отказали азербайджанскому журналисту в перевозке в Грузию.

По информации авиаперевозчика, в Грузии действует специальная регуляция, которая в обязательном порядке устанавливает список стран, граждане которых и лица с видом на жительство, могут въезжать в Грузию беспрепятственно, но в этот список не входит Азербайджан, следовательно ограничения распространяются и на граждан Азербайджана.

"Азербайджан не входит в список стран т.н "зеленой зоны". Следовательно, Georgian Airways не могла оказать услуги гражданину Азербайджана Афгану Мухтарлы, который не является гражданином какой-либо другой страны "зеленой зоны", поэтому наша компания была лишена возможности обслужить его", - говорится в заявлении авиакомпании.

Афган Мухтарлы должен был прилететь в Тбилиси сегодня вечером.