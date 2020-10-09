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Люди ждут автобус на остановке на площади Саарбрюкена

Сколько грузинские партии тратят на предвыборную рекламу?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (35)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201009/249673360/Skolko-gruzinskie-partii-tratyat-na-predvybornuyu-reklamu-.html

Только в сентябре этого года грузинские партии потратили более пяти миллионов лари на предвыборную рекламу

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за три недели потратила около 3,2 миллиона лари (примерно 1 миллион долларов) на рекламу. 

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Об этом говорится в декларации партии, опубликованной на сайте Службы государственного аудита. Согласно документу, всего в период с 1 по 21 сентября расходы "Грузинской мечты" превысили 4,3 миллиона лари (более 1,3 миллиона долларов).

Самая крупная сумма ушла на телевизионную рекламу - более 1 миллиона лари (около 312,5 тысячи долларов). На печатную рекламу - более 32,7 тысячи лари (более 10,2 тысячи долларов), а на рекламу в Интернете - примерно 267,8 тысячи лари (примерно 83,7 тысячи долларов). Реклама на улицах правящей партии обошлась в более 1,6 миллиона лари (более 515,6 тысячи долларов). На другие рекламные расходы партия заплатила примерно 180 тысяч лари (более 56,2 тысячи долларов).

При этом, за указанный период "Грузинская мечта" не платила деньги за брендовые аксессуары.

Реклама оппозиции

Согласно официальным документам, из оппозиционных партий самую большую сумму за рекламу в отчетный период заплатила партия Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" - более 913,2 тысячи лари (примерно 285,4 тысячи долларов).

Далее следует оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия" - примерно 594 тысячи лари (примерно 185 тысяч долларов). Недавно созданная партия "Лело для Грузии" банкира Мамуки Хазарадзе потратила на рекламу более 408,7 тысячи лари (более 127,7 тысячи долларов).

Что касается бывшей правящей партии "Единое национальное движение", то ее расходы на рекламу на три недели составили чуть более 188 тысяч лари (более 58,7 тысячи долларов).

Более детально расходы партий выглядят следующим образом (цифры приведены в лари):

 Партия   Реклама
  на ТВ		  Печатная    реклама  Реклама
       в Интернете		  Брендовые аксессуары  Уличная 
 реклама		    Другие   рекламные     расходы   Итого
"Грузинская мечта"  1 067 461  32 750   267 797       ____  1 649 984  179 859  3 197 851 
 "Стратегия Агмашенебели"  524 167   11 000   127 971   17 000 225 924  7209  913 272
 "Европейская Грузия"    ____  8 000  152 047   3 577   207 517  168 761  593 905 
"Лело для Грузии"    ____  2610   21 659  34 170  284 003   66 323   408 765
"Единое
Нацдвижение"		    ____     ____  5063       ___  129 621   53 404  188 068

Что касается расходов оппозиционных партий в целом, согласно опубликованной на сайте Службы государственного аудита информации, самые большие расходы были у партии "Стратегия Агмашенебели" - более 951, 2 тысячи лари (более 297,2 тысячи долларов). За ней следует партия "Лело", которая за три недели потратила более 757,6 тысячи лари (более 236,7 тысячи долларов). Расходы "Европейской Грузии" составили 730,8 тысячи лари (более 228,3 тысячи долларов), а ЕНД - более 325,5 тысячи лари (более 101,7 тысячи долларов).

Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (35)
Теги:
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