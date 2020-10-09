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Тбилисский городской суд

Венецианская комиссия увидела недочеты в изменении системы отбора судьей в Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201009/249675004/Venetsianskaya-komissiya-uvidela-nedochety-v-izmenenii-sistemy-otbora-sudey-v-Gruzii.html

Последние изменения не отражают полностью рекомендаций комиссии, однако при этом она довольна принятыми поправками

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) одобрила принятые парламентом Грузии поправки об изменении системы отбора судей, отметив при этом, что не все рекомендации были выполнены.

В преддверии выборов парламент доработал правила и во время всех этапов отбора кандидатов в судьи, члены Высшего совета юстиции должны обосновывать свое решение, а сами кандидаты получили право обжаловать решение совета.

Флаги Грузии и Евросоюза на площади Европы в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В своем заключении Венецианская комиссия отмечает, что последние изменения не отражают полностью рекомендаций комиссии, однако при этом она довольна принятыми поправками.

При этом в отчете сказано, что изменения в закон "Об общих судах" продвигаются в правильном направлении". Особо положительно она отмечает необходимость обоснования решения от членов совета и возможность обжалования решения Совета юстиции.

Единственное недовольство комиссии вызвало то, что парламент не стал ждать ее заключения и принял изменения в окончательном чтении. Между тем, как пояснил один из авторов проекта депутат Ираклий Кобахидзе, ускоренное принятие законопроекта было обусловлено приближающимися выборами в парламент Грузии и прекращением из-за этого работы законодательного органа в рамках пленарных заседаний.



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