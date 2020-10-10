В Батуми возможен второй тур мажоритарного голосования – новый опрос Survation

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. В Батуми возможен второй тур мажоритарного голосования, а в остальных пяти округах побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Таковы результаты очередного опроса, проведенного компанией Survation по заказу телеканала Rustavi 2.

Опрос организации Survation до этого показывал один из самых высоких процентов поддержки правящей партии, по сравнению с остальными организациями, проводящими опросы. В "Грузинской мечте" считают, что эти результаты наиболее близки к результатам их внутренних опросов.

На этот раз компания провела опрос около 1,8 тысячи человек в шести мажоритарных округах: Батуми, Хашури-Карели, Озургети-Ланчхути-Чохатаури, Самтредия-Цхалтубо-Вани-Хони, Цаленджиха -Чхороцху-Мартвили-Абаша и Амбролаури-Они-Цагери-Лентехи-Местия.

Результаты опроса немного отличались от предыдущих рейтингов партий этой компании. На этот раз в округе Батуми они показали вероятность второго тура между кандидатами от "Грузинской мечты" и блока "Сила в единстве".

Округ Первое место Второе место Третье место Батуми "Грузинская мечта"

Ресан Концелидзе

47% "Сила в единстве"

Леван Варшаломидзе

39% "Наша Грузия – альянс солидарности"

Мариам Джаши

4% Хашури-Карели "Грузинская мечта"

Заза Дугладзе

56% "Сила в единстве"

Нато Чхеидзе

23% "Лело для Грузии"

Каха Кожоридзе

15% Озургети-Ланчхути-Чохатаури "Грузинская мечта"

Васил Чоговадзе

66% "Сила в единстве"

Манучар Квирквелия

15% "Европейская Грузия"

Хатуна Гогоришвили

8% Самтредия-Цхалтубо-Вани-Хони "Грузинская мечта"

Гиви Чичинадзе

56% "Сила в единстве"

Нанука Жоржолиани

31% "Европейская Грузия"

Акаки Бобохидзе

11% Цаленджиха- Чхороцху-Мартвили-Абаша "Грузинская мечта"

Александр Моцерелия

69% "Сила в единстве"

Роланд Пипия

19% "Лело для Грузи"

Тамар Белкания

9% Амбролаури-Они-Цагери-Лентехи-Местия "Грузинская мечта"

Гоча Энукидзе

75% "Сила в единстве"

Дилар Хабулиани

10% "Альянс патриотов"

Иракли Саглиани

7%

В то же время компания привела рейтинги партий в тех же округах, которые в большинстве своем отличаются от результатов кандидатов. С чем это связано, исследователи не сообщили, однако в Тбилиси рейтинг правящей партии ниже, чем ее кандидатов, а в регионах рейтинги оппозиционных партий ниже их мажоритариев.

Опрос проводился с 16 по 29 сентября, его погрешность неизвестна.