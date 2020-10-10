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Предвыборная символика. Аджария. Баннер правящей партии Грузинская мечта. Ресан Концелидзе

В Батуми возможен второй тур мажоритарного голосования – новый опрос Survation

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (35)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201010/249676999/V-Batumi-vozmozhen-vtoroy-tur-mazhoritarnogo-golosovaniya--novyy-opros-Survation.html

Результаты опроса соответствуют рейтингу партий, ранее составленному этой же компанией, – кандидаты правящей партии лидируют с солидным отрывом

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. В Батуми возможен второй тур мажоритарного голосования, а в остальных пяти округах побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Таковы результаты очередного опроса, проведенного компанией Survation по заказу телеканала Rustavi 2.

Прохожий на одной из улиц в Тбилиси
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Рейтинг грузинских партий за несколько недель до выборов – опрос IPSOS

Опрос организации Survation до этого показывал один из самых высоких процентов поддержки правящей партии, по сравнению с остальными организациями, проводящими опросы. В "Грузинской мечте" считают, что эти результаты наиболее близки к результатам их внутренних опросов.

На этот раз компания провела опрос около 1,8 тысячи человек в шести мажоритарных округах: Батуми, Хашури-Карели, Озургети-Ланчхути-Чохатаури, Самтредия-Цхалтубо-Вани-Хони, Цаленджиха -Чхороцху-Мартвили-Абаша и Амбролаури-Они-Цагери-Лентехи-Местия.

Результаты опроса немного отличались от предыдущих рейтингов партий этой компании. На этот раз в округе Батуми они показали вероятность второго тура между кандидатами от "Грузинской мечты" и блока "Сила в единстве".

Округ Первое место Второе место Третье место
Батуми

"Грузинская мечта"
Ресан Концелидзе
47%

"Сила в единстве"
Леван Варшаломидзе
39%

"Наша Грузия – альянс солидарности"
Мариам Джаши
4%
Хашури-Карели

"Грузинская мечта"
Заза Дугладзе
56%

"Сила в единстве"
Нато Чхеидзе
23%

"Лело для Грузии"
Каха Кожоридзе
15%
Озургети-Ланчхути-Чохатаури

"Грузинская мечта"
Васил Чоговадзе
66%

"Сила в единстве"
Манучар Квирквелия
15%

"Европейская Грузия"
Хатуна Гогоришвили
8%
 Самтредия-Цхалтубо-Вани-Хони

"Грузинская мечта"
Гиви Чичинадзе
56%

"Сила в единстве"
Нанука Жоржолиани
31%

"Европейская Грузия"
Акаки Бобохидзе
11%
 Цаленджиха- Чхороцху-Мартвили-Абаша

"Грузинская мечта"
Александр Моцерелия
69%

"Сила в единстве"
Роланд Пипия
19%

"Лело для Грузи"
Тамар Белкания
9%
 Амбролаури-Они-Цагери-Лентехи-Местия

"Грузинская мечта"
Гоча Энукидзе
75%

"Сила в единстве"
Дилар Хабулиани
10%

"Альянс патриотов"
Иракли Саглиани
7%

В то же время компания привела рейтинги партий в тех же округах, которые в большинстве своем отличаются от результатов кандидатов. С чем это связано, исследователи не сообщили, однако в Тбилиси рейтинг правящей партии ниже, чем ее кандидатов, а в регионах рейтинги оппозиционных партий ниже их мажоритариев.

Опрос проводился с 16 по 29 сентября, его погрешность неизвестна.

Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (35)
Теги:
Rustavi2, Грузия, Парламентские выборы


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