17:14 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Граница Грузии с Азербайджаном. Монастырский комплекс Давид Гареджи

"Политический спектакль" – жена чиновника МИД Грузии прокомментировала "дело с картами"

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (23)
110 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201010/249678149/Eto-politicheskiy-spektakl--supruga-zaderzhannogo-chinovnika-MID-Gruzii-o-dele-s-kartami.html

Оба задержанных члена комиссии по демаркации не признают свою вину и называют обвинителей дилетантами

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили наказали за то, что он отказался свидетельствовать против бывшей власти, заявила его жена Тамар Суладзе на пресс-конференции.

Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Мамрадзе: никто бы не посмел проделать такую аферу с картами без указания сверху

Сотрудник МИД Грузии Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева были задержаны за "передачу" иностранному государству территорий Грузии во время процесса демаркации грузино-азербайджанской границы. По данным следствия они не использовали необходимые карты, из-за чего Грузия могла потерять территории.

"Это политический спектакль, над которым шла работа в течение полугода, после чего в какой-то измене обвинили членов комиссии. Мой супруг не смолчал, потому что он очень честный человек и патриот. Да, он не политик, но он выступил и помешал спектаклю, заявив, что никто не передавал никакие земли, поэтому они задержали его", – сказала Сулазде.

При этом она не исключила, что теперь прокуратура окажет давление на других членов комиссии, чтобы доказать вину ее супруга.

"Не исключено, что они попытаются при помощи компроматов оказать давление на других членов комиссии. Я не знаю, может у них против членов комиссии есть что-то такое, что заставит их дать показания", – добавила Суладзе.

Главная прокуратура Грузии
photo: Prosecutor's Office of Georgia
Обвиняемые по делу о незаконной демаркации границы Грузии не признают вины

В данный момент и Мелашвили, и Ильичева находятся в предварительном заключении. Между тем прокуратура не исключила задержания и других людей по этому делу. Оппозиционные партии считают, что обвинение могут быть предъявлены экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (23)
Теги:
Делимитация границы, Грузия, Азербайджан


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться