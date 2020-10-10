"Политический спектакль" – жена чиновника МИД Грузии прокомментировала "дело с картами"

Оба задержанных члена комиссии по демаркации не признают свою вину и называют обвинителей дилетантами

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили наказали за то, что он отказался свидетельствовать против бывшей власти, заявила его жена Тамар Суладзе на пресс-конференции.

Сотрудник МИД Грузии Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева были задержаны за "передачу" иностранному государству территорий Грузии во время процесса демаркации грузино-азербайджанской границы. По данным следствия они не использовали необходимые карты, из-за чего Грузия могла потерять территории.

"Это политический спектакль, над которым шла работа в течение полугода, после чего в какой-то измене обвинили членов комиссии. Мой супруг не смолчал, потому что он очень честный человек и патриот. Да, он не политик, но он выступил и помешал спектаклю, заявив, что никто не передавал никакие земли, поэтому они задержали его", – сказала Сулазде.

При этом она не исключила, что теперь прокуратура окажет давление на других членов комиссии, чтобы доказать вину ее супруга.

"Не исключено, что они попытаются при помощи компроматов оказать давление на других членов комиссии. Я не знаю, может у них против членов комиссии есть что-то такое, что заставит их дать показания", – добавила Суладзе.

В данный момент и Мелашвили, и Ильичева находятся в предварительном заключении. Между тем прокуратура не исключила задержания и других людей по этому делу. Оппозиционные партии считают, что обвинение могут быть предъявлены экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.