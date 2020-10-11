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Глава фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе

Новые обвинения перед выборами: что не поделили "Грузинская мечта" и "Лело"

photo by press-service of Parliament of Georgia
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (386)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201011/249680214/Novye-obvineniya-pered-vyborami-chto-ne-podelili-Gruzinskaya-mechta-i-Lelo.html

В субботу один из лидеров партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе открыто обвинил представителя партии "Лело" в серьезном нарушении правил предвыборной гонки

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. За три недели до выборов между оппозиционной партией "Лело для Грузии" и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разгорелся скандал, на этот раз из-за угроз в адрес члена правящей силы.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Согласно результатам опроса, на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", партия "Лело" занимает четвертое-пятое место и тоже проходит в парламент.

Сотрудники региональной патрульной полиции. Полицейский пикап. Марнеули
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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В субботу один из лидеров партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе открыто обвинил представителя партии "Лело" в серьезном нарушении правил предвыборной гонки.

"Вчера был зафиксирован факт, что депутата "Грузинской мечты" угрожали убить активисты конкретной партии. Я уверен, правоохранители отреагируют на этот факт", – сказал Мдинарадзе.

При этом он отметил, что угрозы шли от члена партии "Лело для Грузии".

Такие обвинения возмутили одного из лидеров оппозиционной партии Бадри Джапаридзе.

"Позиция нашей партии: любые угрозы неприемлемы, от кого бы они ни исходили. Но прежде чем объявлять человека преступником, надо изучить конкретный факт", – сказал Джапаридзе.

По словам Джапаридзе, презумпцию невиновности не должна нарушать ни одна партия, а "Лело для Грузии" всегда открыта для изучения фактов, хотя факты нападения на ее сторонников никто не расследует.

Что касается правоохранительных органов, то они никак не комментировали инцидент со сторонниками партий.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (386)
Теги:
Грузинская мечта, Грузия


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