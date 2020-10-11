Новые обвинения перед выборами: что не поделили "Грузинская мечта" и "Лело"

В субботу один из лидеров партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе открыто обвинил представителя партии "Лело" в серьезном нарушении правил предвыборной гонки

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. За три недели до выборов между оппозиционной партией "Лело для Грузии" и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разгорелся скандал, на этот раз из-за угроз в адрес члена правящей силы.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Согласно результатам опроса, на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", партия "Лело" занимает четвертое-пятое место и тоже проходит в парламент.

В субботу один из лидеров партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе открыто обвинил представителя партии "Лело" в серьезном нарушении правил предвыборной гонки.

"Вчера был зафиксирован факт, что депутата "Грузинской мечты" угрожали убить активисты конкретной партии. Я уверен, правоохранители отреагируют на этот факт", – сказал Мдинарадзе.

При этом он отметил, что угрозы шли от члена партии "Лело для Грузии".

Такие обвинения возмутили одного из лидеров оппозиционной партии Бадри Джапаридзе.

"Позиция нашей партии: любые угрозы неприемлемы, от кого бы они ни исходили. Но прежде чем объявлять человека преступником, надо изучить конкретный факт", – сказал Джапаридзе.

По словам Джапаридзе, презумпцию невиновности не должна нарушать ни одна партия, а "Лело для Грузии" всегда открыта для изучения фактов, хотя факты нападения на ее сторонников никто не расследует.

Что касается правоохранительных органов, то они никак не комментировали инцидент со сторонниками партий.